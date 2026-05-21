Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Лобне

По данным подмосковной прокуратуры, при взрыве обрушилась межквартирная стена. Погибшие – 32-летняя женщина из соседней квартиры и 35-летний мужчина из квартиры, где произошел взрыв. Девочки 11 и трех лет доставлены в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения. Власти намерены перевести их в центр им. Рошаля в Красногорск.