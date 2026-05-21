Главная / Общество /

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Лобне

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина в подмосковной Лобне взорвался газ. Начался пожар, два человека погибли, пострадали двое детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным подмосковной прокуратуры, при взрыве обрушилась межквартирная стена. Погибшие – 32-летняя женщина из соседней квартиры и 35-летний мужчина из квартиры, где произошел взрыв. Девочки 11 и трех лет доставлены в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения. Власти намерены перевести их в центр им. Рошаля в Красногорск.

Управление Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура города взяла под контроль ход и результаты расследования.

