В Челябинской области задержали 55 человек, укравших 60 млн рублей через Соцфонд
Полицейские в Челябинской области пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в хищении средств через механизм компенсационных выплат Социального фонда России. Установленная сумма ущерба составляет более 60 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.
По данным Волк, сумма предполагаемого ущерба составила 1 млрд руб. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел, число подозреваемых и обвиняемых достигло 55 человек.
По предварительной информации, в схему были вовлечены индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они находили людей с ограниченными возможностями здоровья и использовали их для оформления фиктивных документов о якобы самостоятельной покупке технических средств реабилитации.
Как уточнили в МВД, поддельные документы направлялись в подразделения Социального фонда России для получения компенсаций. После перечисления средств деньги передавались организаторам и координаторам противоправной деятельности, которые распределяли их между участниками схемы.
15 апреля представители платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщали, что аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая «персональные надбавки». Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Соцфонда России, и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом.