Четверо студентов остаются пропавшими без вести после атаки на Старобельск

Четверо студентов остаются пропавшими без вести после атаки на СтаробельскВласти ЛНР опубликовали списки погибших и пострадавших
Четверо студентов остаются пропавшими без вести после атаки на колледж и общежитие в Старобельске, сообщает администрация Луганской народной республики (ЛНР) в Max.
Власти опубликовали подтвержденные списки погибших и пострадавших, а также тех, чье местонахождение пока не установлено. Число пострадавших в результате удара ВСУ достигло 43.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что число погибших на данный момент составляет 18 человек.
Студентов Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета с 22 мая перевели на дистанционный формат обучения, проживающих в общежитии отправили домой. Учащиеся в возрасте до 18 лет поедут на отдых и оздоровление в детские центры.