Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в Чехии
Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, заявил, что во время содержания в первом изоляторе было очень холодно, из-за чего ему приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам митрополита, ситуацию также усугубляло отсутствие питания. Иларион также заявил, что в камере отсутствовали книги, бумага, ручка и другие средства для занятий, а спальные условия не позволяли полноценно отдыхать.
24 мая Илариона задержали в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета после того, как он покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.
25 мая МИД РФ потребовал от Чехии немедленно освободить Илариона. Русская православная церковь также призывала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя.