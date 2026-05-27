RTSI1 134,180%RGBI118,85-0,03%CNY Бирж.10,483+0,13%IMOEX2 580,280%RGBITR781,63+0,01%
Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, заявил, что во время содержания в первом изоляторе было очень холодно, из-за чего ему приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам митрополита, ситуацию также усугубляло отсутствие питания. Иларион также заявил, что в камере отсутствовали книги, бумага, ручка и другие средства для занятий, а спальные условия не позволяли полноценно отдыхать.

24 мая Илариона задержали в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета после того, как он покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.

Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. Сам митрополит категорически отвергал причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считал свое задержание в Чехии провокацией.

25 мая МИД РФ потребовал от Чехии немедленно освободить Илариона. Русская православная церковь также призывала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя.

26 мая митрополит и его оператор вышли на свободу в Чехии. После освобождения священнослужитель выразил благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также МИД России.

