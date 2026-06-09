Мошенники начали выдавать себя за попутчиков пассажиров поездов

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 8 июня сообщили о вредоносном программном обеспечении Drama RAT для взлома Android-устройств. По данным ведомства, злоумышленники распространяют вирус под видом бесплатных подписок на популярные сервисы и приложения. Также вредоносное ПО может маскироваться под файлы с названиями вроде «Декларация» или «Счет на оплату». После установки приложение предлагает выполнить обновление, в ходе которого в фоновом режиме загружается основной вредоносный модуль. Затем программа запрашивает доступ к Службе специальных возможностей Android.