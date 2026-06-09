Мошенники начали выдавать себя за попутчиков пассажиров поездов
Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за попутчиков пассажиров поездов и связываясь с их родственниками под предлогом экстренной помощи. Об этом ТАСС сообщил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
По его словам, злоумышленник звонит близким человека, находящегося в поездке, и представляется его соседом по вагону. В ходе разговора он сообщает, что с пассажиром якобы произошла неприятность или чрезвычайная ситуация, для решения которой срочно требуются деньги.
Эксперт подчеркнул, что такого попутчика в действительности не существует. Он отметил, что вся схема строится на психологическом давлении и тревоге родственников, которые в момент звонка часто не могут оперативно связаться с реальным пассажиром.
Как рассказал Кучава, для подготовки подобных атак мошенники используют данные из различных источников. Среди них – утечки информации из баз операторов связи и интернет-магазинов, сведения из социальных сетей о родственниках, работе, учебе и планируемых поездках. Кроме того, злоумышленники могут применять автоматизированные программы для сбора данных или использовать метод перебора контактов.
По словам эксперта, если телефон жертвы оказывается недоступен, мошенники начинают обзванивать родственников, нередко используя технологию подмены номера, из-за которой звонок выглядит как входящий от близкого человека.
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