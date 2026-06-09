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Мошенники начали выдавать себя за попутчиков пассажиров поездов

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за попутчиков пассажиров поездов и связываясь с их родственниками под предлогом экстренной помощи. Об этом ТАСС сообщил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленник звонит близким человека, находящегося в поездке, и представляется его соседом по вагону. В ходе разговора он сообщает, что с пассажиром якобы произошла неприятность или чрезвычайная ситуация, для решения которой срочно требуются деньги.

Эксперт подчеркнул, что такого попутчика в действительности не существует. Он отметил, что вся схема строится на психологическом давлении и тревоге родственников, которые в момент звонка часто не могут оперативно связаться с реальным пассажиром.

Как рассказал Кучава, для подготовки подобных атак мошенники используют данные из различных источников. Среди них – утечки информации из баз операторов связи и интернет-магазинов, сведения из социальных сетей о родственниках, работе, учебе и планируемых поездках. Кроме того, злоумышленники могут применять автоматизированные программы для сбора данных или использовать метод перебора контактов.

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Технологии / Телекоммуникации

По словам эксперта, если телефон жертвы оказывается недоступен, мошенники начинают обзванивать родственников, нередко используя технологию подмены номера, из-за которой звонок выглядит как входящий от близкого человека.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 8 июня сообщили о вредоносном программном обеспечении Drama RAT для взлома Android-устройств. По данным ведомства, злоумышленники распространяют вирус под видом бесплатных подписок на популярные сервисы и приложения. Также вредоносное ПО может маскироваться под файлы с названиями вроде «Декларация» или «Счет на оплату». После установки приложение предлагает выполнить обновление, в ходе которого в фоновом режиме загружается основной вредоносный модуль. Затем программа запрашивает доступ к Службе специальных возможностей Android.

Прокуратура Москвы 6 июня также сообщила о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники отправляют жертвам электронные письма, в которых призывают зайти в видеоконференцию по ссылке. Затем они убеждают россиян передать все их деньги через курьера под видом правоохранителей.

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