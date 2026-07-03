В Новороссийске возобновили продажу бензина на 15 АЗС

Для оперативного освещения ситуации с топливом на заправках власти Новороссийска запустили информационного бота в мессенджере Max. В нем отображаются заправки, на которых есть топливо выбранной марки. На момент публикации бот сообщил, что из 33 АЗС Новороссийска топливо продается только на 10. При этом 92-й бензин отпускаю на пяти заправках, 95-й – на шести, дизельное топливо – на восьми. 23 автозаправки находятся без топлива.