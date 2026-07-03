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В Новороссийске возобновили продажу бензина на 15 АЗС

Ведомости

Продажа бензина на автозаправочных станциях Новороссийска возобновлена, сообщила администрация города.

По состоянию на 13:00 3 июля топливо отпускают 15 АЗС. В зависимости от заправки действуют лимиты – от 20 до 200 л в одни руки, заливают только в бак автомобиля. АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 и АИ-92 – на восьми, дизельное топливо – на 12 станциях.

Еще 20 АЗС временно не работают. На трех заправках (на Сухумском шоссе, на улице Ленина в Цемдолине и в станице Натухаевской) топливо отпускают только по топливным картам, жителей просят воздержаться от их посещения.

Главное из заявлений зампреда ЦБ о курсе рубля, инфляции и росте ВВП

Финансы / Рынки

Для оперативного освещения ситуации с топливом на заправках власти Новороссийска запустили информационного бота в мессенджере Max. В нем отображаются заправки, на которых есть топливо выбранной марки. На момент публикации бот сообщил, что из 33 АЗС Новороссийска топливо продается только на 10. При этом 92-й бензин отпускаю на пяти заправках, 95-й – на шести, дизельное топливо – на восьми. 23 автозаправки находятся без топлива.

Утром 3 июля власти сообщали, что бензин на заправках города закончился, а дизельное топливо было доступно в ограниченном количестве только на восьми АЗС. Власти призывают водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

3 июля муниципальные власти Новороссийска сообщили, что заправка машин в Новороссийске теперь происходит по специальным топливным картам. В тот же день правоохранители задержали в Краснодаре двоих жителей Ростовской области, которые перевозили бензин АИ-95 на автомобиле без госномеров для перепродажи.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что Банк России пока не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц.

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