Украинский БПЛА атаковал следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь автобус
Беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По данным главы региона, атака произошла на автомобильной дороге в Приморском муниципальном округе Запорожской области. В момент удара в автобусе находились 11 человек – девять пассажиров и два водителя. Все находящиеся в автобусе смогли эвакуироваться. По словам Балицкого, на месте происшествия работают оперативные службы.
Балицкий назвал атаку на рейсовый автобус вопиющим актом терроризма. Он подчеркнул, что целенаправленный удар на транспорт с мирными жителями является нарушением международного гуманитарного права.
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 беспилотников над 18 российскими регионами. Дроны сбили также над Азовским и Черным морями.