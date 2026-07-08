Украинский БПЛА атаковал следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь автобус

По данным главы региона, атака произошла на автомобильной дороге в Приморском муниципальном округе Запорожской области. В момент удара в автобусе находились 11 человек – девять пассажиров и два водителя. Все находящиеся в автобусе смогли эвакуироваться. По словам Балицкого, на месте происшествия работают оперативные службы.