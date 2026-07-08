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Украинский БПЛА атаковал следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь автобус

Ведомости

Беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным главы региона, атака произошла на автомобильной дороге в Приморском муниципальном округе Запорожской области. В момент удара в автобусе находились 11 человек – девять пассажиров и два водителя. Все находящиеся в автобусе смогли эвакуироваться. По словам Балицкого, на месте происшествия работают оперативные службы.

Балицкий назвал атаку на рейсовый автобус вопиющим актом терроризма. Он подчеркнул, что целенаправленный удар на транспорт с мирными жителями является нарушением международного гуманитарного права.

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 беспилотников над 18 российскими регионами. Дроны сбили также над Азовским и Черным морями.

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