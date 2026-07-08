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Путин поздравил участников свадебного фестиваля с Днем семьи

Ведомости

Президент Владимир Путин направил поздравление участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с созданием семей и праздником семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Кремле.

По словам президента, фестиваль занимает особое место в программе праздничных мероприятий, проходящих по всей стране. Он отметил, что в Москву приехали пары из разных регионов России, чтобы именно в столице официально создать семьи.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются», – говорится в обращении Путина.

Президент подчеркнул, что семья остается главной жизненной ценностью и основой, на которой строится воспитание будущих поколений. Российский лидер отметил, что именно в семейном кругу формируются личность человека, его мировоззрение, культурные традиции и нравственные ориентиры, включая заботу о близких, любовь к Родине и чувство сопричастности к ее судьбе. Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой атмосфере и запомнится участникам яркими событиями.

III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля.

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