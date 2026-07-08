Путин поздравил участников свадебного фестиваля с Днем семьи

Президент подчеркнул, что семья остается главной жизненной ценностью и основой, на которой строится воспитание будущих поколений. Российский лидер отметил, что именно в семейном кругу формируются личность человека, его мировоззрение, культурные традиции и нравственные ориентиры, включая заботу о близких, любовь к Родине и чувство сопричастности к ее судьбе. Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой атмосфере и запомнится участникам яркими событиями.