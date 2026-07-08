Арестованы четверо обвиняемых в убийстве военных на ЗАЭС
Арестованы четверо граждан Украины, обвиняемые в убийстве троих российских военнослужащих на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в СК России.
По версии следствия, фигуранты расстреляли трех бойцов ВС РФ на территории станции в 2022 г. «В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины», – говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
Об аресте фигурантов сообщили в ходе оперативного совещания 8 июля в Луганске, которое провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. На совещании обсуждался ход расследования преступлений, которые были совершены украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных жителей и российских военнослужащих.
Первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев сообщил, что с 2014 г. возбуждено 10 683 уголовных дела о преступлениях украинской стороны. По данным ведомства, погибли 8314 мирных жителей, более 20 000 получили ранения. Сейчас уже осуждены 1190 представителей украинских вооруженных формирований. Кроме того, следствие располагает сведениями об участии в конфликте около 4000 иностранных наемников, более 1000 из которых привлечены в качестве обвиняемых.
7 июля сообщалось, что четверо офицеров ВСУ были приговорены в России к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 93 мирных жителей и обстрелах жилых кварталов Мариуполя. По версии следствия, в 2022 г. они участвовали в блокаде северной части города, а их подчиненные использовали мирных жителей в качестве «живого щита», препятствовали эвакуации населения и убивали гражданских, не согласных с действиями украинской стороны.