Арестованы четверо обвиняемых в убийстве военных на ЗАЭС

Первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев сообщил, что с 2014 г. возбуждено 10 683 уголовных дела о преступлениях украинской стороны. По данным ведомства, погибли 8314 мирных жителей, более 20 000 получили ранения. Сейчас уже осуждены 1190 представителей украинских вооруженных формирований. Кроме того, следствие располагает сведениями об участии в конфликте около 4000 иностранных наемников, более 1000 из которых привлечены в качестве обвиняемых.