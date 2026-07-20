В Брянской области при атаке украинских БПЛА погиб человек
В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область за минувшие сутки погиб один человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на ликвидацию возгорания. В этом же населенном пункте травмы различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Ковальчук также сообщил о пострадавших в Погарском и Стародубском районах.
По данным врио губернатора, за прошедшие сутки над территорией Брянской области были уничтожены 100 украинских беспилотников. В отражении атаки участвовали подразделения противовоздушной обороны Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», мобильные огневые группы Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
В ночь на 20 июля российские силы ПВО ликвидировали 381 дрон ВСУ над российскими регионами, в том числе над Брянской областью. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели примерно 400 БПЛА. В Подмосковье в результате атак беспилотников пострадали 10 человек. Над Тульской областью сбито 13 украинских дронов, обошлось без пострадавших. Губернатор Ростовской области Юрий Слесарь сообщил о более 35 уничтоженных БПЛА над Таганрогом и семью районами региона.