В Брянской области при атаке украинских БПЛА погиб человек

В ночь на 20 июля российские силы ПВО ликвидировали 381 дрон ВСУ над российскими регионами, в том числе над Брянской областью. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели примерно 400 БПЛА. В Подмосковье в результате атак беспилотников пострадали 10 человек. Над Тульской областью сбито 13 украинских дронов, обошлось без пострадавших. Губернатор Ростовской области Юрий Слесарь сообщил о более 35 уничтоженных БПЛА над Таганрогом и семью районами региона.