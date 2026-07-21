Михаил Ефремов исполнит одну из главных ролей в фильме «Отец. Еще отец»
Актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец», который станет его первой киноролью после освобождения из колонии в 2025 г. Проект представили на питчинге «Фонда кино» в Министерстве культуры, трансляция велась на сайте компании.
Создатели картины сообщили, что лента в жанре комедийной драмы будет соответствовать нескольким государственным приоритетам в сфере культуры. Помимо Ефремова, одну из главных ролей исполнит Данила Козловский. Режиссером фильма выступает Александр Баршак.
В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет проекта заявлен на уровне 130 млн руб., дистрибутором картины станет «НМГ кинопрокат».
В марте режиссер Никита Михалков рассказал в интервью ИС «Вести» о сомнениях президента России Владимира Путина по поводу возвращения на сцену Ефремова. Режиссер сказал, что понимал всю сложность, которая заключалась как в самой просьбе, так и в ее исполнении. По его словам, история с Ефремовым так или иначе стала трагедией для другой семьи. Михалков признался, что большие сомнения были как у Путина, так и у него самого. Режиссер добавил, что президент спросил его, берет ли он на себя ответственность. Как отметил режиссер, Ефремов вернулся из колонии абсолютно другим человеком.
В июне 2025 г. Михалков сообщал, что освободившийся из колонии Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».
В 2020 г. Ефремов стал фигурантом резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Актер сел за руль в нетрезвом состоянии и устроил аварию. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, позже срок был сокращен до 7,5 года. В марте 2025 г. суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремова. Решение вступило в силу 9 апреля – в тот же день актер покинул исправительное учреждение.