Суд заочно приговорил Гусейна Гасанова к четырем годам
Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в отмывании денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Согласно данным картотеки суда, блогера обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд также назначил Гасанову штрафа в размере 1 млн руб.
В ходе прений сторон для блогера запрашивалось шесть лет лишения свободы в заочном порядке.
В конце апреля 2025 г. Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова за легализацию денежных средств на 20 млн руб. с 2019 по 2021 гг. и уклонение от уплаты налогов на 170 млн руб. Блогер объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение. 4 ноября 2025 г. Гасанов был переобъявлен в федеральный розыск.
28 января Гасанову было предъявлено заочное обвинение в отмывании денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб. В феврале прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение.