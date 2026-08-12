В Адыгее отменили фестиваль сыра из-за соображений безопасности

10 августа мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в после атаки украинских беспилотников отменили празднование 60-летия со дня основания города, которое должно было состояться 15 августа. По его словам, решение принято в связи с объявленным по всей республике трауром. 11 августа из-за угрозы со стороны ВСУ в Великом Новгороде был отменен всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница».