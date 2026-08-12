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В Адыгее отменили фестиваль сыра из-за соображений безопасности

Ведомости

В Адыгее по соображениям безопасности отменили Фестиваль адыгейского сыра в 2026 г. Об этом сообщили в правительстве региона.

Решение не проводить фестиваль связано с текущей обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность участников, гостей и сотрудников, задействованных в его подготовке.

В оргкомитете подчеркнули, что сам проект закрывать не планируется. Сейчас продолжается создание этнопарка «Дегуакская поляна», который в дальнейшем должен стать постоянной площадкой для проведения Фестиваля адыгейского сыра. Предполагается, что там будет создано пространство для популяризации адыгской культуры, традиций и гастрономического наследия.

21 июля фестиваль музыки и искусства Outline 2026, который должен был пройти с 21 по 27 июля в Московской области, отменен из-за угрозы беспилотников.

10 августа мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в после атаки украинских беспилотников отменили празднование 60-летия со дня основания города, которое должно было состояться 15 августа. По его словам, решение принято в связи с объявленным по всей республике трауром. 11 августа из-за угрозы со стороны ВСУ в Великом Новгороде был отменен всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница».

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