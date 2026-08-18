Минпросвещения ограничило число уроков в школах до семи в день

Для первоклассников предусмотрен отдельный режим нагрузки. В сентябре и октябре им разрешено проводить не более трех уроков в день, а в ноябре и декабре – до четырех. Продолжительность занятий в этот период должна составлять 35 минут, а с января по май уроки могут длиться до 40 минут.