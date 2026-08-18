Минпросвещения ограничило число уроков в школах до семи в день
В день школьники не должны посещать более семи уроков. Об этом говорится в методических рекомендациях министерства просвещения России, с которым ознакомилось «РИА Новости».
Для первоклассников предусмотрен отдельный режим нагрузки. В сентябре и октябре им разрешено проводить не более трех уроков в день, а в ноябре и декабре – до четырех. Продолжительность занятий в этот период должна составлять 35 минут, а с января по май уроки могут длиться до 40 минут.
Для учащихся других классов установлены следующие ограничения: во 2-4-х классах допускается не более пяти уроков в день, при этом один раз в неделю возможно проведение шестого занятия за счет включения физической культуры. В 5-6-х классах максимум составляет шесть уроков, а в 7-11-х – семь.
8 августа Минпросвещения сообщало, что у школьников, занимающихся по четвертной системе, осенние каникулы продлятся дольше, чем зимние, в 2026/2027 учебном году. Согласно календарю, осенние каникулы для учащихся по четвертям продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных и праздничного дня 4 ноября (День народного единства) дети будут отдыхать 12 дней. При шестидневной учебной неделе продолжительность осенних каникул сократится до 11 дней.
13 августа Минпросвещения установило, что вторая смена в российских школах возможна только для обучения школьников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Уроки при этом должны заканчиваться не позже 19:00. Проведение нулевых уроков не предусмотрено. При этом проводить уроки в три смены запрещается.
14 августа Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут. Ведомство указывает, что между уроками продолжительность перемены должна быть не менее 10 минут. Вместо одной большой перемены после 2-3 уроков допускается сделать две перемены по 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 30 минут, за исключением учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по индивидуальному плану.