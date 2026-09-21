СМИ: блогера Некоглая с женой задержали в Молдавии за наркотики
Блогер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) и его жена были задержаны в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками и организации притона. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».
По предварительным данным, блогер распространял запрещенные вещества среди подростков и приглашал несовершеннолетних подписчиков в TikTok к себе домой. Задержание Лебедева произошло в коммуне Стэучени, расположенной в пригороде Кишинева.
Во время обысков у блогера, как утверждает издание, обнаружили и изъяли два пакета с наркотиками. По данным СМИ, при задержании Лебедев напал на полицейских, а его жена попыталась скрыться. В итоге обоих супругов задержали на 72 часа.
В случае подтверждения обвинений задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.
9 ноября 2022 г. в Москве задержали Некоглая, который ранее снял ролик с пародией на российского военного. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-сити». Они попросили его показать документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября 2022 г. сторона защиты обжаловала это решение. 11 ноября 2022 г. Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая из России. 13 февраля 2023 г. блогера объявили в розыск.