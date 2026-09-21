СМИ: блогера Некоглая с женой задержали в Молдавии за наркотики

9 ноября 2022 г. в Москве задержали Некоглая, который ранее снял ролик с пародией на российского военного. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-сити». Они попросили его показать документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября 2022 г. сторона защиты обжаловала это решение. 11 ноября 2022 г. Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая из России. 13 февраля 2023 г. блогера объявили в розыск.