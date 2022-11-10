Блогер Некоглай обжаловал решение суда о выдворении из России
В Мосгорсуд поступила жалоба на решение Пресненского суда Москвы о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев). Ранее «Лига безопасного интернета» обратила внимание на его видео с пародией на российского военного.
«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу [11 ноября] на 13:00 мск», — рассказали ТАСС в суде.
Накануне, 9 ноября, Пресненский суд Москвы оштрафовал Некоглая на 5 000 руб., а также постановил выслать тиктокера из страны. Он был задержан в этот же день в Москве, в районе «Москва-Сити».
Ранее Некоглай опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.
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