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Блогер Некоглай обжаловал решение суда о выдворении из России

Ведомости

В Мосгорсуд поступила жалоба на решение Пресненского суда Москвы о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев). Ранее «Лига безопасного интернета» обратила внимание на его видео с пародией на российского военного. 

«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу [11 ноября] на 13:00 мск», — рассказали ТАСС в суде. 

Накануне, 9 ноября, Пресненский суд Москвы оштрафовал Некоглая на 5 000 руб., а также постановил выслать тиктокера из страны. Он был задержан в этот же день в Москве, в районе «Москва-Сити».

Ранее Некоглай опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

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Ранее по теме: Суд постановил выдворить из России блогера Некоглая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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