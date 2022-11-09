В Москве задержали блогера Некоглая, снявшего пародию на российского военного
В Москве задержан тиктокер Некоглай, который ранее снял ролик с пародией на российского военного. Информацию РБК подтвердил руководитель агентства INVITE Роберто Панчвидзе.
«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал Панчвидзе.
Источник в ГУ МВД по Москве сообщил, что Некоглая задержали в районе Москва-сити. Собеседник «РИА Новости» также подтвердил эту информацию.
Первым о задержании блогера сообщил Mash. По данным издания, сотрудники полиции застали Некоглая в его квартире. Блогера попросили показать документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у тиктокера не было, Некоглай является гражданином Молдавии, пишет Mash. Уточняется, что его задержали до выяснения личности.
Некоглай (настоящее имя блогера Николай Лебедев. — Прим. «Ведомостей») преимущественно известен в TikTok. На данный момент у него 9,5 млн подписчиков на платформе. В Instagram (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) за ним следят 812 000 пользователей.
Ранее Некоглай опубликовал пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты.
На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она обвинила Некоглая в глумлении над подвигом российского военного, назвала блогера «выродком-тиктокером» и отметила, что видео он «трусливо удалил».
Мизулина сообщила, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.
В ответ на пост Мизулиной Некоглай заявил, что ролик до сих пор доступен в его TikTok-аккаунте. Он также подчеркнул, что не хотел «глумиться и смеяться над этой ситуацией». «Вот это сейчас самое важное дело, которым должно заняться и МВД, и Генпрокуратура? Я просто хотел выразить свое непонимание к действиям главы “Лиги безопасного интернета”. Я считаю, что вы занимаетесь слегка не теми делами», — сказал Некоглай в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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