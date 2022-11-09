В Москве задержали блогера Некоглая, снявшего пародию на российского военного

В ответ на пост Мизулиной Некоглай заявил, что ролик до сих пор доступен в его TikTok-аккаунте. Он также подчеркнул, что не хотел «глумиться и смеяться над этой ситуацией». «Вот это сейчас самое важное дело, которым должно заняться и МВД, и Генпрокуратура? Я просто хотел выразить свое непонимание к действиям главы “Лиги безопасного интернета”. Я считаю, что вы занимаетесь слегка не теми делами», — сказал Некоглай в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.