Суд постановил выдворить из России блогера Некоглая

Ранее Некоглай опубликовал пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она обвинила Некоглая в глумлении над подвигом российского военного, назвала блогера «выродком-тиктокером» и отметила, что видео он «трусливо удалил».