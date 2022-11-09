Суд постановил выдворить из России блогера Некоглая
Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая, который ранее снял ролик с пародией на российского военного, на 5 000 руб., а также постановил выслать его из страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Блогер является гражданином Молдавии.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства)», — сообщили в пресс-службе.
Ранее днем в Москве был задержан тиктокер Некоглай. Источник в ГУ МВД по Москве сообщил, что Некоглая задержали в районе «Москва-Сити».
Первым о задержании блогера сообщил Mash. По данным издания, сотрудники полиции застали Некоглая в его квартире. Блогера попросили показать документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у тиктокера не было.
Ранее Некоглай опубликовал пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она обвинила Некоглая в глумлении над подвигом российского военного, назвала блогера «выродком-тиктокером» и отметила, что видео он «трусливо удалил».
Мизулина сообщила, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.