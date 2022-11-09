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Суд постановил выдворить из России блогера Некоглая

Ведомости

Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая, который ранее снял ролик с пародией на российского военного, на 5 000 руб., а также постановил выслать его из страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Блогер является гражданином Молдавии.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее днем в Москве был задержан тиктокер Некоглай. Источник в ГУ МВД по Москве сообщил, что Некоглая задержали в районе «Москва-Сити».

Первым о задержании блогера сообщил Mash. По данным издания, сотрудники полиции застали Некоглая в его квартире. Блогера попросили показать документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у тиктокера не было.

Ранее Некоглай опубликовал пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она обвинила Некоглая в глумлении над подвигом российского военного, назвала блогера «выродком-тиктокером» и отметила, что видео он «трусливо удалил».

Мизулина сообщила, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

Ранее по теме: В Москве задержали блогера Некоглая, снявшего пародию на российского военного

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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