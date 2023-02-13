МВД России объявило в розыск блогера Некоглая

Тиктокера задержали 9 ноября 2022 г. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-Сити». Они попросили его показать документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября сторона защиты обжаловала это решение.