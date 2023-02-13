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МВД России объявило в розыск блогера Некоглая

Ведомости

МВД объявило в розыск блогера Некоглая (Николай Лебедев), следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении базы. О какой именно статье идет речь, не поясняется.

Тиктокера задержали 9 ноября 2022 г. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-Сити». Они попросили его показать документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября сторона защиты обжаловала это решение.

Некоглай ранее опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных