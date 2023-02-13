МВД России объявило в розыск блогера Некоглая
МВД объявило в розыск блогера Некоглая (Николай Лебедев), следует из базы данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении базы. О какой именно статье идет речь, не поясняется.
Тиктокера задержали 9 ноября 2022 г. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-Сити». Они попросили его показать документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября сторона защиты обжаловала это решение.
Некоглай ранее опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.