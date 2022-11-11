Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая из России

Ранее Некоглай опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.