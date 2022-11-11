Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая из России
Московский городской суд не удовлетворил жалобу на решение Пресненского суда Москвы о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя тиктокера Николай Лебедев. — Прим. «Ведомостей»). Ранее он снял видео с пародией на российского военного.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья, передает ТАСС.
Как отмечает агентство «РИА Новости», Некоглай участвовал в заседании в формате видеоконференции. Уточняется, что блогер внезапно отказался от обжалования решения и извинился за свой ролик.
Тиктокера задержали 9 ноября. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-Сити». Они попросили его подтвердить документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5 000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября сторона защиты обжаловала это решение.
Ранее Некоглай опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.