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Главная / Общество /

Защита попросила выпустить под залог главу СД «Эфко» Кустова

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Защита председателя совета директоров «Эфко» Валерия Кустова попросила суд освободить его из СИЗО под залог в размере 300,34 млн руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Адвокат Кустова заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заявления ГК «Эфко» и выписки со счета, на котором находится сумма, необходимая для внесения залога.

Одновременно суд рассматривает вопрос о продлении ареста другим фигурантам дела. В их числе заместитель директора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова, директор по стратегическому развитию белгородской ГК «Эфко» Владислав Романцев, генеральный директор АО «УК «Эфко» Евгений Ляшенко и заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

29 июля Кустова и Романцев были задержаны. В «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников. Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест Кустова. В этот же день был задержан Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Следственный департамент МВД оценил ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Половченю. Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На следующий день ассоциация «Аэронекст» призвала освободить Половченю. В ассоциации считали преждевременными выводы о ее виновности и утверждают, что чиновница «одна из немногих, кто искренне и открыто болеет за дело, вникает в проблемы каждой отраслевой организации и старается сделать все для того самого импортозамещения».

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