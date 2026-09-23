Защита попросила выпустить под залог главу СД «Эфко» Кустова

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Половченю. Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На следующий день ассоциация «Аэронекст» призвала освободить Половченю. В ассоциации считали преждевременными выводы о ее виновности и утверждают, что чиновница «одна из немногих, кто искренне и открыто болеет за дело, вникает в проблемы каждой отраслевой организации и старается сделать все для того самого импортозамещения».