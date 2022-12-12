Рынку труда снова понадобились инженерные профессии

Рынку труда снова понадобились инженерные профессииКак петербургский Политех стал кузницей кадров для инженеров будущего
Научно-технический прогресс, изменение геополитического климата и основательный переход России в острую фазу импортозамещения оказывают огромное влияние на рынок труда. Один из основных трендов нового времени – повышение спроса на работников реального сектора. Недавний опрос сервиса по подбору персонала «Работа.ру» показал, что 40 % россиян считают профессию инженера самой перспективной в 2023 году. Это подтверждает и исследование уровня зарплат данных специалистов. По данным Superjob, вознаграждение инженеров выросло от 7 до 20 % за год. Однако освоение интересной профессии и получение привлекательного уровня дохода невозможно без качественного образования. Отражая запросы и потребности рынка, передовые российские вузы изменяют и расширяют систему подготовки инженерных специальностей. Например, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ или Политех) в 2022 году открыл 33 новые программы для бакалавров и магистров.
Инженеры будущего
«Инженерия – многопрофильная область знаний. Рынок труда непрерывно меняется, и профессии соответственно тоже должны меняться. Мы двигаемся в сторону практико-ориентированности и междисциплинарности образовательных программ, активно внедряем проектную деятельность, используем смешанный формат обучения, включая онлайн-курсы, виртуальные лаборатории, имитационные тренажеры и другие инновационные методы», – объясняет проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. По ее словам, наиболее востребованными сегодня являются специальности на стыке цифровизации и автоматизации технологических процессов: инженер роботизированных систем, инженер-разработчик в сфере интернета вещей, специалист по кибербезопасности, инженер-аналитик баз данных и т. п. «По-прежнему высок спрос на инженеров в строительной, топливно-энергетической отраслях, машиностроении, и спрос сохранится в ближайшее время», – отмечает Елена Разинкина.
Приоритет 2030
В Политехе не сомневаются, что по мере развития новых технологий и усиления цифровой революции набор инженерных специальностей станет ещё шире. Недаром в прошлом году вуз присоединился к государственной программе «Приоритет 2030». Цель проекта ‒ поддержка университетов-лидеров в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. «Развитие инициатив в области высшего образования всегда довольно высокорискованная история, требующая существенных временных и финансовых затрат, поэтому поддержка государства в данном вопросе крайне важна и заметно ускоряет процесс всех нововведений. Программа позволяет нам продолжать совершенствовать практики в научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности СПбПУ для успешной конкуренции на мировом рынке образования и подготовки инженеров-лидеров для новой экономики», ‒ говорит руководитель Исполнительной дирекции программы «Приоритет 2030» в СПбПУ Мария Врублевская.
Партнерство с бизнесом
Другое важное направление деятельности вуза – сотрудничество с ведущими отечественными предприятиями. «Партнерство бизнеса и образования – общероссийский тренд, позволяющий компаниям получить подготовленные кадры и избежать ненужных трат на переподготовку выпускников, а высшим учебным заведениям – еще более эффективно совмещать теорию с практикой и гармонично встраивать в учебный процесс новейшие запросы работодателей», – уверена Мария Врублевская. Так, на протяжении семи лет СПбПУ успешно взаимодействует c ПАО «Газпром нефть». В 2022 году по заказу и с участием компании был открыт набор на четыре направления: «ИТ – инфраструктура предприятия», «Цифровая экономика и бизнес-аналитика», «Кибербезопасность нефтегазовой отрасли» и «Моделирование физико-механических свойств и технологии производства полимеров и композитов». В следующем году к вышеупомянутым специализациям добавятся 14 новых образовательных программ, отвечающих приоритетным направлением для модернизации и технологического развития российской экономики.
Каждая из корпоративных программ СПбПУ имеет свои отличительные особенности, например, магистратура «ИТ – инфраструктура предприятия» усилена модулями профильной направленности и проектной деятельности на основе бизнес-кейсов «Газпром нефти». Студенты будут изучать, практиковать и внедрять процессы управления требованиями к ИТ-проектам, тренды и ИТ-инструменты современных информационных технологий в информационно-технологической инфраструктуре предприятия. «Все наши программы разноплановые, связанные с математическим моделированием, программной инженерией, кибербезопасностью, экономикой и с этого года – с композитами и полимерами, – рассказывает Елена Разинкина. – Очень важно наличие у магистерской программы сильного партнера, как ПАО «Газпром нефть», с которым у высшей школы есть совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и другие проекты, а у студентов была возможность принимать участие в решении реальных задач бизнеса с первых дней обучения».
Усиление курса
Кроме того, благодаря сильному индустриальному партнеру меняется и модель бюджетирования образовательной программы, тем самым становясь еще более привлекательной как для студентов, так и для преподавателей. К примеру, помимо средств, выделенных на реализацию проекта, определяется дополнительное финансирование непосредственно на создание курса и общую поддержку образовательного процесса: стипендию одаренным студентам, оплату стажировок, премирование преподавателей и т. д. При этом участие партнера-заказчика на всех стадиях рабочего процесса – от проектирования программы до итоговой оценки качества подготовки студентов – позволяет снизить разрыв между выпускником, выученным по стандартам программы, и специалистом, «заточенным» под реальный запрос предприятия.
В случае с «Газпром нефтью» реализация всех корпоративных программ осуществляется с привлечением потенциала функционирующих на базе СПбПУ научно-образовательного центра «Газпром нефть-Политех» и научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть». В вузе уверены, что подобная синергия позволяет студентам получать все навыки, необходимые для решения текущих вызовов бизнеса, что делает их максимально востребованными кандидатами для работодателей. «Мы максимально наполняем учебную программу информацией, которая пригодится на практике. Например, рассказываем про управление знаниями, практики менеджмента, бережливое производство, оценку и оптимизацию собственной деятельности. Все это важно для работы после выпуска и способствует развитию навыков персональной эффективности; и тот факт, что одна из ведущих российских компаний ПАО «Газпром нефть» значительно расширяет сотрудничество с Политехом по подготовке кадров является, на мой взгляд, убедительным доказательством того, что мы на верном пути», ‒ резюмирует Елена Разинкина.