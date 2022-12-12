Рынку труда снова понадобились инженерные профессии

В случае с «Газпром нефтью» реализация всех корпоративных программ осуществляется с привлечением потенциала функционирующих на базе СПбПУ научно-образовательного центра «Газпром нефть-Политех» и научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть». В вузе уверены, что подобная синергия позволяет студентам получать все навыки, необходимые для решения текущих вызовов бизнеса, что делает их максимально востребованными кандидатами для работодателей. «Мы максимально наполняем учебную программу информацией, которая пригодится на практике. Например, рассказываем про управление знаниями, практики менеджмента, бережливое производство, оценку и оптимизацию собственной деятельности. Все это важно для работы после выпуска и способствует развитию навыков персональной эффективности; и тот факт, что одна из ведущих российских компаний ПАО «Газпром нефть» значительно расширяет сотрудничество с Политехом по подготовке кадров является, на мой взгляд, убедительным доказательством того, что мы на верном пути», ‒ резюмирует Елена Разинкина.