Основы миксологии: Как стать мастером коктейлей у себя дома

Сиропы являются сладкой вкусовой основой и придают напитку не только глубину вкуса, но и более высокую плотность и тело коктейля. В ассортименте компании Комплекс-Бар представлены отечественные высококачественные сиропы Pinch&Drop ***. Условно сиропы можно разделить по вкусовым группам — фруктовые, ягодные, травяные, десертные, ореховые, цитрусовые, пряные и овощные. Pinch&Drop постоянно расширяет свой ассортимент, прислушиваясь к мнению потребителей. Профессиональный технолог компании самостоятельно миксует различные составляющие, чтобы получить продукт, который будет богат по вкусу и аромату и сохранит свои качества на долгое время. Буквально 2 года назад компания сделала большой ребрендинг, полностью сменив этикетки и вставив в каждую бутылку каплеуловитель, что позволило максимально удобно и комфортно работать с данными сиропами.