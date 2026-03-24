Путешествие по Золотому кольцу: какие города входят и что посмотреть

Путешествие по Золотому кольцу: какие города входят и что посмотретьТуристический маршрут расширяется до 49 направлений
Золотое кольцо России ожидает самое масштабное расширение за всю его историю. Маршрут, который в 2027 г. отметит 60-летие, увеличится с девяти городов до 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут туристические места Нижегородской и Тверской областей.
Что такое Золотое кольцо России
Золотое кольцо России – это семейство туристических направлений, пролегающих через древние города на северо-востоке России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры.
История Золотого кольца перекликается с путешествием императорской семьи 1913 г., организованным к 300-летию династии Романовых. Маршрут повторял путь Михаила Федоровича, который в 1613 г. из Костромы отправился в Москву после избрания на царство. Николай II вместе с супругой и детьми поклонились святыням Троице-Сергиевой лавры, а также посетили Владимир, Суздаль, Кострому, Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский.
Термин ввел в 1967 г. искусствовед и журналист Юрий Бычков. По заданию газеты «Советская культура» он совершил путешествие по древнерусским городам и опубликовал серию очерков под общим названием «Золотое кольцо».
Города Золотого кольца
Традиционно в Золотое кольцо входят: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Иногда в расширенные версии маршрута добавляют Углич и Плес, однако классический перечень из восьми городов остается общепринятым «золотым стандартом».
Главные достопримечательности
В Сергиевом Посаде (Московская область, около 75 км от Москвы), основание которого датировано 1337 г., находится Троице-Сергиева лавра – крупнейший мужской монастырь России, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри Троицкого собора в серебряной раке покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского – главной святыни Русской православной церкви. На протяжении веков лавра остается местом паломничества для верующих со всей страны.
Переславль-Залесский (Ярославская область, 140 км от Москвы) был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 г. Город известен как родина Александра Невского и «колыбель» русского флота. Главная его природная достопримечательность – Плещеево озеро. Именно на его берегах юный Петр I постигал корабельное дело и создал свою «потешную флотилию». До наших дней сохранился единственный ботик «Фортуна».
Ростов Великий (Ярославская область, 186 км от Москвы) – один из самых старых городов Золотого кольца России, летописная история которого началась в 862 г. Его называют родиной русского богатыря Алеши Поповича и финифти – разновидности декоративно-прикладного искусства, которая славится яркими эмалевыми изделиями с узорами. Главное место города – Ростовский кремль на озере Неро. Именно здесь снимали многие сцены любимой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Ярославль (около 270 км от Москвы) заложен князем Ярославом Мудрым примерно в 1010 г. и считается первым христианским городом на Волге. В 2005 г. исторический центр был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он признан выдающимся примером градостроительной реформы Екатерины II 1763 г. и ценится за сохранившуюся радиально-кольцевую планировку, а также уникальную архитектуру XVII в. Один из самых древних архитектурных комплексов города – Ярославский музей-заповедник (часто называемый Ярославским кремлем) – расположен на территории бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в 1216 г.
Кострома (340 км от Москвы) была основана Юрием Долгоруким на Волге в 1152 г. В начале 2000-х ее официально объявили родиной Снегурочки – именно здесь, в усадьбе Щелыково, драматург Александр Островский написал знаменитую весеннюю пьесу-сказку. Город также известен как ювелирная столица России. В регионе производится около трети всех золотых и четверть серебряных изделий страны. В западной части Костромы на берегу одноименной реки находится Ипатьевский монастырь, который знаменит прежде всего как «колыбель» дома Романовых. В 1613 г. здесь был призван на царство Михаил Романов, положивший начало 300-летней династии.
Иваново (первоначально назывался Иваново-Вознесенск, 310 км от Москвы) появился в 1871 г. и прославился как город невест и текстильная столица России. Примечателен уникальной архитектурой конструктивизма (дом-корабль, дом-подкова) и Музеем ивановского ситца. Кстати, именно ивановский текстиль вдохновил Вячеслава Зайцева на создание первой коллекции. Сегодня память о великом модельере, родившемся в этом городе, увековечена в специальной музейной экспозиции.
Суздаль (Владимирская область, 234 км от Москвы), впервые упомянутый в летописи в 1024 г., отличается уникальной сохранностью древнерусской архитектуры без многоэтажной застройки. Город славится кремлем X в., обилием монастырей, праздником огурца и медовухи, а также атмосферой «музея под открытым небом». В 1992 г. многие белокаменные храмы города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Владимир (примерно 200 км от Москвы) был основан в 1108 г. князем Владимиром Мономахом. Город завершает классическое Золотое кольцо как древняя столица Северо-Восточной Руси. Именно здесь сохранились шедевры белокаменного зодчества, входящие в список ЮНЕСКО: церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота – редкий памятник древнерусской фортификации.
Развитие бренда и инфраструктуры
В 2017 г. был создан Союз городов Золотого кольца – организация, объединяющая муниципалитеты для сохранения культурного наследия и продвижения туристического продукта. Цели структуры – разработка единых стандартов обслуживания, а также проведение совместных фестивалей и маркетинговых кампаний.
В 2024 г. соглашение о развитии маршрута подписали Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская области. Документ закрепил намерение регионов совместно развивать туристическую инфраструктуру и создавать комбинированные туры, включающие столицу и древние города.
В 2025 г. маршрут «Золотое кольцо» обрел статус национального. На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что это позволит расширить спектр услуг турагентов, усовершенствовать туристическую инфраструктуру и стимулировать рост числа путешествий по городам.
Для упрощения планирования поездок используют цифровой сервис RUSSPASS. На платформе есть специальная страница Золотого кольца: с ее помощью можно составить индивидуальный тур, купить билеты и забронировать гостиницу.
Как расширят Золотое кольцо
В январе 2026 г. правительство РФ анонсировало беспрецедентное расширение туристического маршрута «Золотое кольцо». Вместо традиционного круга из девяти городов он объединит 49 населенных пунктов. Впервые туда войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также уникальные природные объекты – национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». Весь 2027 г. будет посвящен 60-летию Золотого кольца, сообщил 18 марта зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по вопросам развития туристского маршрута.
Расширение стало ответом на растущий спрос туристов на глубокие и разноплановые поездки по историческому центру России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, инициатива поможет достичь национальных целей, поставленных президентом: увеличить долю туризма в ВВП страны до 5% и нарастить число турпоездок до 140 млн к 2030 г.
«По оценке Росстата, уже сейчас маршруты Золотого кольца привлекают в год более 27 млн туристов. Думаю, если мы посмотрим “Сбериндекс„, он покажет больше трети всех туристов нашей страны», – отметил Чернышенко.
Новый формат маршрута предполагает максимальную гибкость для путешественников. Туристы смогут самостоятельно формировать поездки, комбинируя города и регионы по своему вкусу. Например, классический Ярославль теперь можно дополнить поездкой в Рыбинск, а визит в Суздаль – прогулкой по Гороховцу с его знаменитым деревянным модерном.
Под брендом Золотого кольца формируется целая линейка туристических продуктов. Помимо традиционных автобусных экскурсий, станут доступны 14 автомобильных туров, речные круизы с новыми остановками и специализированные железнодорожные маршруты, рассчитанные на разные сроки и компании.
Как оптимально построить маршрут
Классическое «полное кольцо» удобнее всего пройти за 5-7 дней на машине или автобусе, стартуя из Москвы. Это позволяет без спешки осмотреть главные достопримечательности и прочувствовать атмосферу каждого города.
Однако современные цифровые сервисы позволяют адаптировать маршрут под любой вкус и бюджет. Например, платформа RUSSPASS предлагает готовые варианты: двухдневный тур во Владимир и Суздаль – для первого знакомства с древнерусским зодчеством, путешествие по Верхней Волге с заездом в Ярославль, Кострому и живописный Плес.
Анонсированное расширение маршрута добавит десятки новых точек. Это позволит планировать поездки любой продолжительности и тематики – от классических экскурсий по монастырям до природных туров с заездом в национальные парки.
Что привезти из путешествия
Поездка по Золотому кольцу редко обходится без традиционных покупок: каждый город славится своими ремеслами и гастрономическими брендами.
Из Ростова Великого везут знаменитую финифть – изящные украшения с эмалью, которые изготавливают здесь уже несколько столетий.
В Ивановской области у туристов неизменно популярны льняные скатерти, полотенца и другие изделия из знаменитого ивановского ситца.
В Суздале и Владимире принято покупать медовуху – слабоалкогольный напиток на меду, который варят по старинным рецептам.
Костромская область славится сырами: местные сыроварни производят как европейские сорта, так и оригинальные крафтовые разновидности.
Во многих городах можно найти чернолощеную керамику – посуду характерного черного цвета с серебристым отливом, которую обжигают в бездымных печах.
А к чаю стоит взять знаменитые ростовские пряники или покровские конфеты – сладости, которые производят в этих краях уже не одно десятилетие.