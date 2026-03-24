Путешествие по Золотому кольцу: какие города входят и что посмотреть

Кострома (340 км от Москвы) была основана Юрием Долгоруким на Волге в 1152 г. В начале 2000-х ее официально объявили родиной Снегурочки – именно здесь, в усадьбе Щелыково, драматург Александр Островский написал знаменитую весеннюю пьесу-сказку. Город также известен как ювелирная столица России. В регионе производится около трети всех золотых и четверть серебряных изделий страны. В западной части Костромы на берегу одноименной реки находится Ипатьевский монастырь, который знаменит прежде всего как «колыбель» дома Романовых. В 1613 г. здесь был призван на царство Михаил Романов, положивший начало 300-летней династии.