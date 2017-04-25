Аудиторы нашли у Mediascope зрителей-ветеранов

У Mediascope 15% домохозяйств остаются в панели телеизмерений уже больше 11 лет

Французская CESP предоставила результаты аудита Mediascope (бывший TNS) – компании, которая считает телезрителей в России. Эксперт CESP Оливье Дофресн заявил, что главный вывод аудитора – система телеизмерений в России работает удовлетворительно, поставляет качественные данные, но требует усовершенствования в соответствии с международными стандартами.

Аудит Mediascope был проведен по заказу государственного ВЦИОМа, дочерняя компания которого «ВЦИОМ-медиа» прошлым летом приобрела измерителя у британской WPP.

Гендиректор «ВЦИОМ-медиа» Алексей Малинин говорит, что они как акционеры Mediascope довольны проделанной аудитором работой.

CESP, как и Mediascope, занимается измерением аудитории различных медиа. Также CESP регулярно проводит аудит других измерительных компаний, следует из описания на ее сайте. К примеру, недавно CESP завершила проверку методики comScore по измерению интернет-аудитории в Европе.

Аудиторы проверяли данные Mediascope за год – с сентября 2015 г. до августа 2016 г. У экспертов CESP есть ряд замечаний к измерениям Mediascope.

Так, в некоторых больших городах не хватает пиплметров (счетчиков), чтобы делать корректные выводы о просмотрах телевизора в этих населенных пунктах. В части городов для замера рейтингов пиплметры используются всего в 30 домах. В результате статистическая погрешность по таким населенным пунктам слишком велика, говорит Дофресн.

Аудиторы указали и то, что состав панели телеизмерений (т. е. люди, в квартирах которых установлены пиплметры) не меняется годами, что не соответствует стандартам. Так, 15% домохозяйств остаются в панели уже больше 11 лет.

Кроме того, в панели слишком много людей, которые якобы смотрят один и тот же канал больше восьми часов подряд. Mediascope следует лучше контролировать таких участников панели и регулярно проверять, смотрят ли они реально канал, а не вышли из комнаты и просто забыли о телевизоре, считают аудиторы.

Еще одно замечание – измерения недостаточно учитывают технологию, по которой зрители получают телесигнал, – эфир, кабель или спутник. При опросах Mediascope продолжает использовать прежде всего интервью по обычным телефонам, хотя очевидно, что большинство жителей страны чаще используют мобильную связь, говорят аудиторы. Наконец, в измерениях Mediascope практически не учитывает жителей России, которые вообще не смотрят телевизор: не известно, какого возраста и пола эти жители, где они живут и т. д.

С другой стороны, Дофресн говорит, что Mediascope очень корректно отражает в панели структуру населения огромной страны, проводит качественные опросы, четко отражает тренды телесмотрения и т. д.

Частично выводы CESP совпадают с выводами предыдущих аудиторов, говорит директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова. Частично измеритель уже обсудил с индустрией необходимые изменения еще до проверки CESP, но есть и новые замечания, над которыми предстоит работать. Так, по словам Ачкасовой, Mediascope намерен увеличить число счетчиков в больших городах или в каких-то случаях снизить число городов, для которых измеритель публикует отдельные данные по смотрению (сейчас их 29). Также компания увеличит число интервью по мобильным телефонам и за два ближайших года уберет из панели домохозяйства, которые находятся в ней больше 12 лет, рассказала она. С другой стороны, пока Mediascope в силу технологических сложностей не сможет учитывать тип сигнала при измерениях, говорит Ачкасова.