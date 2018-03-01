InfoWatch Касперской разместит бонды на 400 млн рублей

InfoWatch Натальи Касперской (на фото) – разработчик средств защиты информации Евгений Разумный / Ведомости

InfoWatch Натальи Касперской – разработчик средств защиты информации – в ближайшее время разместит двухлетние облигации на сумму 400 млн руб., сообщила «Ведомостям» компания. Номинальная цена бумаги составляет 1000 руб., ставка купона и возможность дисконта к номиналу определятся уже при размещении на Московской бирже, уточнил финансовый директор группы компаний InfoWatch Василий Кузьменко. Дату технического размещения он не назвал.

В середине февраля Московская биржа также зарегистрировала программу облигаций InfoWatch на 5 млрд руб. сроком до 15 лет. Возможно, состоится несколько этапов размещения, но это будет зависеть от конъюнктуры рынка, предупреждает Кузьменко. Если компания успешно расплатится по первому займу, то публичный долг может со временем увеличиться до 3 млрд руб., но вряд ли компания привлечет больше, сомневается старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко.

Средства пойдут на замещение краткосрочного финансирования и поддержание ликвидности компании в «низкий сезон», заявил Кузьменко. Многие российские IT-компании сегодня испытывают перебои с ликвидностью из-за давления санкций на рынок, объясняет президент ГК InfoWatch Наталья Касперская выбор финансового инструмента. Индустрия информационных технологий недофинансирована, отсутствуют рыночные инструменты привлечения инвестиций, считает она. Большинство компаний живет только за счет продаж – это ограничивает развитие отрасли и мешает отечественным разработчикам софта конкурировать с иностранными игроками, сетует Касперская.

Формально облигации выпускает АО «Инфовотч». В 2016 г. его выручка составила 869,2 млн руб., а чистая прибыль – 33,7 млн руб. Аудированную отчетность по группе InfoWatch компания предоставить не смогла.

В IT-бизнесе не так много можно заложить, чтобы прибегнуть к залоговому кредитованию в банке, и компания, возможно, пытается разнообразить и увеличить долговой портфель, предполагает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. Облигации могут обойтись дешевле банковского кредитования, соглашается Постоленко.

Учитывая небольшую сумму размещения, InfoWatch скорее рассчитывает на частных, а не крупных институциональных инвесторов, рассуждает Артемов. Частных инвесторов привлечет довольно высокая доходность: ставка купона прогнозируется на уровне 13–15%, говорит Постоленко. Тем более, знает он, размещением занимается ИК «Атон», у которой есть обширная база частных инвесторов. «Атон» подтвердил роль букраннера, но отказался от дальнейших комментариев. Коридор размещения в 10–13% годовых предполагает вице-президент по инвестициям группы компаний Softline Елена Волотовская. Инвесторам придаст уверенности присутствие в капитале InfoWatch такого мощного инвестора, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), считает она. РФПИ мог проинвестировать в InfoWatch до 187,5 млн руб., подсчитывали год назад собеседники «Ведомостей».

Сама Касперская недавно вложилась в Нэклис-банк, но, по ее словам, «не по своей воле». Банк столкнулся с трудностями, поэтому Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка. Иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги, сообщала она. Касперская владеет офшором Organat Financial limited. Вложения Organat Financial limited в Нэклис-банк составили 684 млн руб., из них 320 млн – это доли в Нэклис-банке, а остальное – субординированный депозит, говорится в отчетности банка по МСФО за 9 месяцев 2017 г. Причем последний транш, на 70 млн, офшор предоставил банку не так давно: в конце сентября прошлого года.

Выпуск облигаций не очень популярен среди российских IT-компаний. Были прецеденты с двумя IT-компаниями, в 2012 г. и 2014 г., но их ожидал дефолт. В декабре прошлого года IT-холдинг Softline разместил бонды на 2,7 млрд руб. На фоне гораздо более крупного в IT-сфере размещения Softline компании InfoWatch придется сделать более выгодное предложение, подытоживает Артемов.