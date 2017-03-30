ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: Защитные инвестиции РФПИ

Касперская привлекла деньги РФПИ

Деньги нужны на международное развитие – РФПИ может проинвестировать до 187,5 млн руб.
InfoWatch -корпоративная система защиты от утечек информации
InfoWatch -корпоративная система защиты от утечек информации
Pixabay

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в холдинг InfoWatch Натальи Касперской, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одному из участников сделки, и подтвердили представители компаний. InfoWatch разрабатывает средства защиты информации. РФПИ получает долю в российских активах InfoWatch, куда входят бренды InfoWatch (корпоративная система защиты от утечек информации), Cezurity (защита от целевых атак), Taiga (защита мобильных устройств) и Attack Killer (защита веб-ресурсов – интернет-банкинга, торговых площадок).

Партнеры не раскрывают сумму сделки и долю, которую купил РФПИ. Она составляет 3,75% группы InfoWatch при оценке приблизительно в 50 млн руб. за 1%, знают два человека, близких к разным участникам сделки, таким образом, InfoWatch могла привлечь до 187,5 млн руб.

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