«Связной» объединится с «Евросетью»

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«Связной» и «Евросеть» объединятся
Андрей Гордеев / Ведомости
Группа SLV – контролирующий акционер группы компаний «Связной» и «Мегафон» – решили объединить розничные сети «Связной» и «Евросеть» (на 100% принадлежит «Мегафону»). Компании сообщили в субботу, что подписали соответствующее соглашение. Объединенная компания «будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5000)», отмечается в совместном сообщении SLV и «Мегафона».
По условиям соглашения подконтрольная «Мегафону» компания Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V. (владеет операционными компаниями группы «Евросеть») кипрской компании DTSRetail Ltd., которой принадлежат операционные компании «Связного». Контролирующим акционером объединенной компании станет SLV. Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров в объединенной компании, следует из сообщения. Другие условия сделки в сообщении не уточняются. Завершить ее планируется к середине мая.
Основатель SLV Олег Малис, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что сделка отражает стратегию группы. «Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики», – добавил он.
Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков, в свою очередь, заметил, что объединение позволит лучше понять потребности пользователей и повысить качество обслуживания.
По итогам 2017 г. выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 млрд руб., говорится в сообщении.
«Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома» («Вымпелком», в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов). О переговорах о слиянии «Связного» и «Евросети» компании «Мегафон» и SLV сообщили в марте. «Мегафон» подал также ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке АО «Связной логистика». Регулятор одобрил его в апреле.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
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Tatan Syuflana / AP
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Максим Стулов / Ведомости
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Сергей Николаев / Ведомости
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
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Владимир Баранов / Ведомости
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
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В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева