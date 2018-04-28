«Связной» объединится с «Евросетью»

«Связной» и «Евросеть» объединятся Андрей Гордеев / Ведомости

Группа SLV – контролирующий акционер группы компаний «Связной» и «Мегафон» – решили объединить розничные сети «Связной» и «Евросеть» (на 100% принадлежит «Мегафону»). Компании сообщили в субботу, что подписали соответствующее соглашение. Объединенная компания «будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5000)», отмечается в совместном сообщении SLV и «Мегафона».

По условиям соглашения подконтрольная «Мегафону» компания Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V. (владеет операционными компаниями группы «Евросеть») кипрской компании DTSRetail Ltd., которой принадлежат операционные компании «Связного». Контролирующим акционером объединенной компании станет SLV. Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров в объединенной компании, следует из сообщения. Другие условия сделки в сообщении не уточняются. Завершить ее планируется к середине мая.

Основатель SLV Олег Малис, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что сделка отражает стратегию группы. «Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики», – добавил он.

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков, в свою очередь, заметил, что объединение позволит лучше понять потребности пользователей и повысить качество обслуживания.

По итогам 2017 г. выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 млрд руб., говорится в сообщении.

«Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома» («Вымпелком», в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов). О переговорах о слиянии «Связного» и «Евросети» компании «Мегафон» и SLV сообщили в марте. «Мегафон» подал также ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке АО «Связной логистика». Регулятор одобрил его в апреле.

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