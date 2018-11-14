Радиохолдинги задумались об объединении в интернете
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Несколько крупных радиохолдингов договорились о разработке единого радиоплейера, об этом рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрий Анисимов. У компаний есть принципиальная договоренность о том, что такой плейер нужен, но пока обсуждаются детали. Разработкой концепции занимается сейчас рабочая группа, созданная на базе Российской академии радио. В нее входят представители «ГПМ радио», Европейской медиагруппы, Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио», сказал Анисимов.
Предполагается, что через единый плейер смогут вещать радиостанции, у которых есть эфирные частоты, говорит Анисимов. Основная цель – это дать слушателям новый продукт, который позволит аудитории новых медиа слушать радио в онлайне, продолжает он. Плейер, когда он будет разработан, будет размещен во всех средах, где пользователи могут прослушивать аудиоконтент: в частности, на сайтах, на мобильных платформах iOS и Android, в умных колонках, сказал Анисимов. Задача – разработать и запустить плейер к середине лета следующего года, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора Европейской медиагруппы Александр Полесицкий. «Основная цель – предоставить слушателю максимально удобную возможность прослушивания радио в интернете. Дополнительные возможности монетизации не являются целью этого проекта», – сказал он.
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