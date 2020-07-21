Агрегатор такси Gett привлек $100 млн

В ноябре 2019 г. агентство Telecom Daily провело исследование сервисов заказа такси и их цен в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает его гендиректор Денис Кусков. По его словам, Gett было тяжело справиться с наплывом заказов от частных клиентов в этих городах, хотя там у компании исторически больше всего машин. Есть районы, в которых цена на поездку в Gett чуть ли не в 2 раза выше, чем у «Яндекс.Такси», рассказал Кусков. Поэтому конкурировать в частном сегменте с существующими в Москве и Петербурге агрегаторами компании уже невозможно, полагает эксперт. Корпоративный рынок активно развивается: такси пользуется средний и большой бизнес, заказывая поездки для сотрудников и топ-менеджеров компаний. Однако из-за эпидемии коронавируса он сильно просел, так как многие компании перевели сотрудников на удаленную работу и сервисами такси не пользовались, рассуждает Кусков. Но если смотреть в более широкой перспективе, то в этом сегменте для Gett открываются большие возможности, считает он.