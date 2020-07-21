Агрегатор такси Gett привлек $100 млн

Агрегатор такси Gett привлек $100 млнДеньги нужны компании для экспансии на корпоративном рынке и подготовки к IPO
Gett привлек инвестиции в размере $100 млн от новых и существующих инвесторов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Эти средства будут вложены в экспансию на международном рынке корпоративных таксомоторных перевозок, а также на подготовку к первичному размещению акций (IPO), заявил гендиректор Gett Дэйв Вайсер. Кто конкретно инвестировал в Gett на этот раз, он не сказал.
Ранее в Gett инвестировали Access Industries Леонарда Блаватника, фонды Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group, Da Vinci. Совокупная сумма инвестиций за 2018–2019 гг. составила $200 млн, писали «Ведомости». Сейчас совокупный объем привлеченных средств превышает $750 млн, включая $300 млн от Volkswagen, рассказал представитель компании. Также в 2016 г. Сбербанк предоставил Gett кредит на $100 млн.
Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. Про возможность IPO Gett Вайсер говорит не первый раз. «Мы оставляем за собой эту возможность [провести IPO], в том числе и в 2019 г.», – цитировал его ТАСС в марте прошлого года. Позже основатель Gett заявлял, что компания может провести IPO в I квартале 2020 г. Компания готова к выходу на IPO, заявил представитель компании. Точное время выхода будет определяться рыночными условиями.
В июне 2020 г. бизнес Gett стал прибыльным во всех странах присутствия, в том числе и в России, также говорит представитель Gett. Он сосредоточен на корпоративном секторе перевозок: в России, в частности, доля выручки от обслуживания корпоративных клиентов составляет 65%, утверждает он. По его словам, в России больше всего клиентов из сферы ритейла, на втором месте банки и другие финансовые организации, на третьем – производственные компании, на четвертом – IT и телеком, на пятом месте креативная индустрия (реклама, дизайн, PR и т. д.). Конкретные компании, работающие с Gett, он не назвал.
В апреле количество поездок в корпоративном сегменте Gett сократилось с 330 000 до 230 000, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к компании. Пика по количеству корпоративных поездок Gett достиг в октябре 2019 г. – тогда через сервис было выполнено 365 000 заказов, знает он.
Несмотря на кризис, спрос в 2020 г. вырос: в июне корпоративных заказов было уже на 14% больше, чем годом ранее, говорит представитель Gett. На российском рынке спрос в b2b-сегменте практически полностью восстановился: сейчас по числу поездок он составляет 90% к уровню, который компания фиксировала в марте, до прихода пандемии в Россию, уточнил он. В июне количество поездок в корпоративном сегменте Gett достигло 293 000, подтверждает источник, близкий к компании. Пандемия резко изменила то, как люди перемещаются по городу: сегодня компании стремятся предложить своим работникам безопасный способ передвижения и оптимизировать затраты, пояснил Вайсер.
Gett фокусируется на корпоративном секторе, потому что конкурировать с «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом» в частных перевозках слишком затратно, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Вероятно, в корпоративном секторе есть дополнительный потенциал роста за счет отказа компаний от собственных штатов водителей по мере роста предложения со стороны корпоративного такси, считает он.
У «Яндекс.Такси» и «Ситимобила» также есть корпоративные сегменты. Например, к сервису «Яндекса» подключено 60 000 организаций, рассказал представитель компании. «Яндекс.Такси» видит спрос со стороны крупных ритейлеров и непродуктовых розничных сетей на услуги доставки – при этом количество заявок на подключение выросло в 5,5 раза с марта, рассказал он.
Корпоративный рынок – перспективный сегмент, отмечает исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев. Сервис сейчас также перезапускает это направление бизнеса и меняет продукт, говорит он. В частности, одно из предложений для корпоративных клиентов – услуга экспресс-доставки: в таком формате сервис сотрудничает, например, с Delivery Club, «Сбермаркетом», рассказывает он.
В ноябре 2019 г. агентство Telecom Daily провело исследование сервисов заказа такси и их цен в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает его гендиректор Денис Кусков. По его словам, Gett было тяжело справиться с наплывом заказов от частных клиентов в этих городах, хотя там у компании исторически больше всего машин. Есть районы, в которых цена на поездку в Gett чуть ли не в 2 раза выше, чем у «Яндекс.Такси», рассказал Кусков. Поэтому конкурировать в частном сегменте с существующими в Москве и Петербурге агрегаторами компании уже невозможно, полагает эксперт. Корпоративный рынок активно развивается: такси пользуется средний и большой бизнес, заказывая поездки для сотрудников и топ-менеджеров компаний. Однако из-за эпидемии коронавируса он сильно просел, так как многие компании перевели сотрудников на удаленную работу и сервисами такси не пользовались, рассуждает Кусков. Но если смотреть в более широкой перспективе, то в этом сегменте для Gett открываются большие возможности, считает он.