Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Прокуратура Москвы сочла деятельность Wheely незаконной

Сервис не считает обязательным предоставлять запрошенные городом данные
Ксения Вирченко
Wheely

Мещанская межрайонная прокуратура города Москвы признала возобновление деятельности сервиса премиум-такси Wheely незаконной, сообщила ТАСС начальница пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова. Сообщение с тем же содержанием без названия компании опубликовано и на сайте московской прокуратуры.

Причина такого решения прокуратуры – отказ Wheely предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы. Это обязательное требование для возобновления услуг по пассажирским перевозкам, объясняют прокуроры.

Работа всех компаний, перевозящих пассажиров, кроме такси, была приостановлена указом мэра Москвы 13 апреля. 7 мая она частично возобновлена – при условии, что сервисы будут предоставлять в государственную систему сведения о геолокации машин.

Агрегаторы такси «Яндекс. Такси», «Ситимобил» и Gett уже предоставляют все необходимые данные в систему, объявил 15 мая вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Отказ компании передавать данные в городскую информационную систему – прямая угроза здоровью и безопасности людей, утверждал он.

Проверить Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований Роспотребнадзора прокуратуру 15 мая попросил департамент транспорта Москвы.

13 мая Wheely направила в департамент транспорта письмо с просьбой исключить из приказа, разрешающего возобновление заказных перевозок, требование о передаче геолокации и персональных данных водителей, сообщал представитель компании. Это требование «никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», говорилось в письме. Wheely также обратила внимание, что приказ департамента транспорта не соответствует федеральному законодательству и целям указа мэра Москвы от 5 марта.

Департамент до сих пор не объяснил, зачем геолокация нужна им и как она помогает в борьбе с коронавирусом, возмущается представитель Wheely: данные обязательных пропусков, необходимых для передвижения по городу, и так содержат всю необходимую информацию.

О решении Мещанской межрайонной прокуратуры Wheely узнала из новостей ‒ никаких предписаний не приходило, сообщил представитель компании и пообещал его обжаловать, когда документ поступит.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных