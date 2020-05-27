Прокуратура Москвы сочла деятельность Wheely незаконной

Прокуратура Москвы сочла деятельность Wheely незаконнойСервис не считает обязательным предоставлять запрошенные городом данные
Мещанская межрайонная прокуратура города Москвы признала возобновление деятельности сервиса премиум-такси Wheely незаконной, сообщила ТАСС начальница пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова. Сообщение с тем же содержанием без названия компании опубликовано и на сайте московской прокуратуры.
Причина такого решения прокуратуры – отказ Wheely предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы. Это обязательное требование для возобновления услуг по пассажирским перевозкам, объясняют прокуроры.
Работа всех компаний, перевозящих пассажиров, кроме такси, была приостановлена указом мэра Москвы 13 апреля. 7 мая она частично возобновлена – при условии, что сервисы будут предоставлять в государственную систему сведения о геолокации машин.
Агрегаторы такси «Яндекс. Такси», «Ситимобил» и Gett уже предоставляют все необходимые данные в систему, объявил 15 мая вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Отказ компании передавать данные в городскую информационную систему – прямая угроза здоровью и безопасности людей, утверждал он.
Проверить Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований Роспотребнадзора прокуратуру 15 мая попросил департамент транспорта Москвы.
13 мая Wheely направила в департамент транспорта письмо с просьбой исключить из приказа, разрешающего возобновление заказных перевозок, требование о передаче геолокации и персональных данных водителей, сообщал представитель компании. Это требование «никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», говорилось в письме. Wheely также обратила внимание, что приказ департамента транспорта не соответствует федеральному законодательству и целям указа мэра Москвы от 5 марта.
Департамент до сих пор не объяснил, зачем геолокация нужна им и как она помогает в борьбе с коронавирусом, возмущается представитель Wheely: данные обязательных пропусков, необходимых для передвижения по городу, и так содержат всю необходимую информацию.
О решении Мещанской межрайонной прокуратуры Wheely узнала из новостей ‒ никаких предписаний не приходило, сообщил представитель компании и пообещал его обжаловать, когда документ поступит.