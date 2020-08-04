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Samsung вернул себе первое место в России по продажам смартфонов

Сместив на второе Honor
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Лидерство Samsung летом 2020 г. обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 /AP

На российском рынке смартфонов сменился лидер. Samsung вернул себе первое место по продажам этих устройств, сместив на второе Honor 

Samsung вышел на первое место в России по продажам смартфонов в штуках, обойдя при этом главного конкурента – Honor (cуббренд Huawei). Об этом свидетельствует статистика компании – партнера нескольких производителей электроники, подтвержденная источниками, близкими к двум электронным ритейлерам. В июне доля Samsung на этом рынке в натуральном выражении составила 26%, а Honor – 23%. В мае же доли корейского и китайского брендов составляли 21,1 и 23%.

В июле разрыв увеличился: доля рынка у смартфонов Samsung в штуках превысила 30%, тогда как у Honor составила чуть более 20%.

В апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте по продажам смартфонов в России, уступив второе Xiaomi. Правда, уже в мае он отыграл серебро на рынке смартфонов.

Лидерство Samsung летом 2020 г. обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А, говорит представитель «Связного». Кроме того, компания увеличила маркетинговые активности и объемы поставок в магазины ритейлеров, что также позитивно сказалось на результатах продаж, дополняет он.

32%

составила доля продаж этим летом смартфонов Samsung. Лидерство обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А 

Самым продаваемым смартфоном июня стал Samsung Galaxy A51, а на втором месте оказался Galaxy A10, рассказала представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. При этом в течение первых пяти месяцев года лидерство принадлежало Honor, добавила она.

В рознице МТС Samsung в июне на десятую долю процента опередил по продажам в штуках Honor, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Лидерство Samsung по количеству проданных смартфонов в июне 2020 г. обеспечено во многом за счет продаж моделей серии А, в первую очередь – A51 и A10, объясняет он.

Samsung начал масштабную поддержку своих смартфонов, а запущенную в мае новую линейку смартфонов Honor быстро раскупили, что спровоцировало временный дефицит, который будет закрыт в августе, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Мегафон ритейла» Андрей Левыкин. В его салонах в июне Samsung вышел на первое место по продажам, добавил он.

Гаджеты Samsung в салонах «Билайна» занимали первое место по продажам в штуках в мае, июне и июле этого года, отмечает представитель компании. При этом с начала лета Samsung укрепил свои позиции лидера рынка за счет более агрессивного по сравнению с конкурентами продвижения и ценовой политики, считает он.

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Правда, лидирует Samsung не везде. В мае список наиболее продаваемых смартфонов в сети Tele2 выглядел так: первое место у Huawei, второе – у Xiaomi, Samsung и Honor заняли третье и четвертое места, говорит ее представитель. «В июне лидеры распределились точно так же, с той лишь разницей, что по сравнению с маем в июне мы продали в 1,7 раза больше смартфонов Samsung и более чем вдвое – Honor», – говорит представитель оператора.

Если Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка смартфонов, то у Samsung более широкий ассортимент: компания предлагает как экономичные варианты серии А, так и более дорогие модели, объясняет директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Этот фактор плюс маркетинговая активность и эффективное партнерство с ритейлерами помогли компании нарастить продажи, считает Кусков.

Вернуть лидерство Samsung помогла акция, связанная с trade-in (она продлится до 1 сентября), в свою очередь считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В ходе этой акции на гаджеты Samsung предоставлялись значительные (до 25 000 руб.) скидки. Акция оказалась удачной и подстегнула продажи смартфонов Samsung во всех ценовых категориях, утверждает Муртазин.

В целом российский рынок смартфонов с начала лета 2020 г. вернулся к росту после снижения в апреле, показав динамику на 13% в штуках и на 20% в деньгах в сравнении год к году, писали «Ведомости» ранее.

Представители Samsung, Honor и Huawei отказались от комментариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных