Samsung вернул себе первое место в России по продажам смартфонов

Samsung вернул себе первое место в России по продажам смартфоновСместив на второе Honor
На российском рынке смартфонов сменился лидер. Samsung вернул себе первое место по продажам этих устройств, сместив на второе Honor
Samsung вышел на первое место в России по продажам смартфонов в штуках, обойдя при этом главного конкурента – Honor (cуббренд Huawei). Об этом свидетельствует статистика компании – партнера нескольких производителей электроники, подтвержденная источниками, близкими к двум электронным ритейлерам. В июне доля Samsung на этом рынке в натуральном выражении составила 26%, а Honor – 23%. В мае же доли корейского и китайского брендов составляли 21,1 и 23%.
В июле разрыв увеличился: доля рынка у смартфонов Samsung в штуках превысила 30%, тогда как у Honor составила чуть более 20%.
В апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте по продажам смартфонов в России, уступив второе Xiaomi. Правда, уже в мае он отыграл серебро на рынке смартфонов.
Лидерство Samsung летом 2020 г. обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А, говорит представитель «Связного». Кроме того, компания увеличила маркетинговые активности и объемы поставок в магазины ритейлеров, что также позитивно сказалось на результатах продаж, дополняет он.
32%
составила доля продаж этим летом смартфонов Samsung. Лидерство обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А
Самым продаваемым смартфоном июня стал Samsung Galaxy A51, а на втором месте оказался Galaxy A10, рассказала представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. При этом в течение первых пяти месяцев года лидерство принадлежало Honor, добавила она.
В рознице МТС Samsung в июне на десятую долю процента опередил по продажам в штуках Honor, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Лидерство Samsung по количеству проданных смартфонов в июне 2020 г. обеспечено во многом за счет продаж моделей серии А, в первую очередь – A51 и A10, объясняет он.
Samsung начал масштабную поддержку своих смартфонов, а запущенную в мае новую линейку смартфонов Honor быстро раскупили, что спровоцировало временный дефицит, который будет закрыт в августе, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Мегафон ритейла» Андрей Левыкин. В его салонах в июне Samsung вышел на первое место по продажам, добавил он.
Гаджеты Samsung в салонах «Билайна» занимали первое место по продажам в штуках в мае, июне и июле этого года, отмечает представитель компании. При этом с начала лета Samsung укрепил свои позиции лидера рынка за счет более агрессивного по сравнению с конкурентами продвижения и ценовой политики, считает он.
Правда, лидирует Samsung не везде. В мае список наиболее продаваемых смартфонов в сети Tele2 выглядел так: первое место у Huawei, второе – у Xiaomi, Samsung и Honor заняли третье и четвертое места, говорит ее представитель. «В июне лидеры распределились точно так же, с той лишь разницей, что по сравнению с маем в июне мы продали в 1,7 раза больше смартфонов Samsung и более чем вдвое – Honor», – говорит представитель оператора.
Если Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка смартфонов, то у Samsung более широкий ассортимент: компания предлагает как экономичные варианты серии А, так и более дорогие модели, объясняет директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Этот фактор плюс маркетинговая активность и эффективное партнерство с ритейлерами помогли компании нарастить продажи, считает Кусков.
Вернуть лидерство Samsung помогла акция, связанная с trade-in (она продлится до 1 сентября), в свою очередь считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В ходе этой акции на гаджеты Samsung предоставлялись значительные (до 25 000 руб.) скидки. Акция оказалась удачной и подстегнула продажи смартфонов Samsung во всех ценовых категориях, утверждает Муртазин.
В целом российский рынок смартфонов с начала лета 2020 г. вернулся к росту после снижения в апреле, показав динамику на 13% в штуках и на 20% в деньгах в сравнении год к году, писали «Ведомости» ранее.