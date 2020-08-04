Samsung вернул себе первое место в России по продажам смартфонов

Правда, лидирует Samsung не везде. В мае список наиболее продаваемых смартфонов в сети Tele2 выглядел так: первое место у Huawei, второе – у Xiaomi, Samsung и Honor заняли третье и четвертое места, говорит ее представитель. «В июне лидеры распределились точно так же, с той лишь разницей, что по сравнению с маем в июне мы продали в 1,7 раза больше смартфонов Samsung и более чем вдвое – Honor», – говорит представитель оператора.