США разрешили поставку в Россию программ и IT–технологий

США разрешили поставку в Россию программ и IT–технологийПричины ослабления санкций могут быть как политическими, так и экономическими
Минфин США 8 апреля сообщил об отмене части санкций против России. Ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Среди прочего это касалось мессенджеров, программ для видеоконференций, чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов.
Эти технологии, ПО и оборудование попали под запрет после того, как западные страны начали вводить масштабные санкции из–за начала специальной военной операции России на Украине. Минфин США не пояснил причину частичного смягчения своих ограничений.
Российские эксперты предполагают, что за отменой американских IТ–санкций могут скрываться самые различные мотивы – от политических до чисто экономических. Это решение могло быть связано с тем, что «интернет–платформы и ПО – идеальные инструменты для влияния на общественное мнение, а также слежки», считает глава комитета по информтехнологиям Госдумы Александр Хинштейн.
«Мне кажется, это связано лишь с тем, что у нас по-прежнему продолжают работу американские информационные сервисы, такие как Google, YouTube и др. Если внести их (IТ–технологии. – «Ведомости») под санкции, то любое функционирование YouTube в России будет нарушать их. Таким образом, получится, что они сами себя должны наказать», – сообщил «Ведомостям» гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.
В целом заявление минфина США дает основания полагать, что «до кирпичей в виде айфонов и смартфонов мы не дойдем», добавил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, вероятно, имели место некие непубличные консультации, договоренности. Например, с соответствующей просьбой к властям США могли обратиться крупные международные телеком–операторы, предположил Клименко.
С ним согласен и источник «Ведомостей», близкий к одной из американских IТ–компаний. Он связывает решение с «некими договоренностями между Китаем и США, благодаря которым китайцы получили возможность поставлять в Россию свое оборудование, потому что теперь на них не будут распространяться вторичные санкции США». «Вероятно, американцы могли получить какие-то ответные шаги от Китая», – добавил он.
Решение США может иметь чисто экономические причины, считает замглавы комитета по связи Госдумы Антон Горелкин. «США просчитывают возможные потери: если наше импортозамещение окажется в долгосрочной перспективе успешным, таким образом появится конкурентное предложение. То есть санкциями в этом сегменте они угрожают собственной технологической монополии. Они этого не хотят, естественно, это игра вдолгую, поэтому решили отменить», – полагает он.
В то же время, у этого решения есть и вполне определенные политические мотивы, полагают источники «Ведомостей». «Думаю, это политически мотивированное решение сохранить инфраструктуру доступа населения к информации», – считает источник, близкий к одному из федеральных министерств России. По его словам, США невыгодно распространение в России мнения о снижении качества связи, это может привести «к консолидации населения против США и Европы». В то же время, в США продолжают контролировать продажи каких–либо товаров и услуг американских компаний в Россию. «Из этой юридической конструкции явно не следует, что отменены ранее введенные процедуры [американского] экспортного контроля», – добавил он.
С ним согласны и два источника в российских телеком–компаниях. По словам одного из них, заявление об отмене санкций в отношении сетевого и IТ–оборудования выпущено по линии казначейства США. И оно разрешает совершать ряд сделок и проводить некоторые платежи, «но физические поставки оборудования все равно могут требовать отдельных разрешений в рамках экспортного контроля, правила которого администрируются минторгом США», продолжает собеседник.
Но и этого решения недостаточно, добавляет второй источник. По его мнению, для полного разрешения поставок должно быть и разрешение торговой палаты США. Заявление об ослаблении санкций внушает «осторожный оптимизм», продолжает один из собеседников, но компаниям все равно следует дождаться дальнейших решений в части экспортного контроля.
С этой точкой зрения не согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его мнению, разрешение минторга нужно получать в случаях, если в отношении товара, его изготовителя, получателя, собственника и т. д. введены ограничения. «Если минфин США санкции снял, то такая необходимость отпадает, она может возникнуть только при условии, что приобретателем товара является находящееся под санкциями лицо. Но в этом случае вообще не важно, что продается, телекоммуникационное оборудование или детский конструктор», – пояснил юрист.
Американские компании в большинстве своем пока не понимают, что означает для них это заявление властей США, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из них. «Но для российских пользователей это в любом случае не значит ничего, потому что поставки американской продукции идут в Россию через Европу, а Европа свои санкции в отношении России не отменяла. Поэтому, даже если все будет благополучно разъяснено и американцы будут считать, что телеком– и интернет–оборудование можно будет поставлять без особых ограничений, это оборудование все равно нельзя будет поставить – все логистические хабы расположены в Европе», – отметил он.
«Очевидно, что недружественные страны также не успевают подсчитывать последствия введенных санкций для их же экономики», – сказал Хинштейн, отметив, что ожидает обратной волны санкций. «Очевидно, будет откат, – считает депутат. – Мы должны воспринимать сложившуюся ситуацию, как возможность для импортозамещения. В каки–то нишах это будет проще и произойдет быстрее, где–то придется приложить больше усилий».
Описывая «Ведомостям» перспективы поиска аналогов американских технологий, Клименко отмечает, что ряд позиций по IТ–оборудованию, сетевому оборудованию, которое Россия получает от американских компаний, заместить пока невозможно. «Мы развились очень сильно на американской технике. И если мы возьмемся за китайское оборудование, для нас это будет в какой-то степени шаг назад», – добавил он.
Представители МТС, «Мегафона» и Tele2 сообщили «Ведомостям», что в компаниях изучают опубликованное заявление властей США, не став комментировать дальнейшие детали. Представители «Билайна», «Яндекса» и VK отказались от комментариев.