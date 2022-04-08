США разрешили поставку в Россию программ и IT–технологий

Американские компании в большинстве своем пока не понимают, что означает для них это заявление властей США, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из них. «Но для российских пользователей это в любом случае не значит ничего, потому что поставки американской продукции идут в Россию через Европу, а Европа свои санкции в отношении России не отменяла. Поэтому, даже если все будет благополучно разъяснено и американцы будут считать, что телеком– и интернет–оборудование можно будет поставлять без особых ограничений, это оборудование все равно нельзя будет поставить – все логистические хабы расположены в Европе», – отметил он.