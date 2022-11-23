VR- и AR-софт добавят в классификатор российского ПО

Минцифры планирует обновить классификатор российского программного обеспечения (ПО), добавив в него, в частности, VR- и AR-софт. Сейчас разработчики таких продуктов не могут претендовать на льготы и участвовать в госзакупках, так как эти решения не могут быть включены в реестр по своему классу. Проект приказа Минцифры, исправляющий ситуацию, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 21 ноября.