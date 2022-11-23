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VR- и AR-софт добавят в классификатор российского ПО

Это позволит разработчикам получать преимущества на гостендерах и льготы по НДС, говорят эксперты
Анастасия Курашева
Выделение отдельного VR/AR-класса вызвано ростом числа решений на рынке и потребностью компаний-заказчиков в быстром подборе отечественных продукто / Максим Стулов / Ведомости

Минцифры планирует обновить классификатор российского программного обеспечения (ПО), добавив в него, в частности, VR- и AR-софт. Сейчас разработчики таких продуктов не могут претендовать на льготы и участвовать в госзакупках, так как эти решения не могут быть включены в реестр по своему классу. Проект приказа Минцифры, исправляющий ситуацию, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 21 ноября.

Из документа следует, что в классификаторе появится новый раздел и 32 класса программ, в частности системы виртуальной и дополненной реальности. Проект приказа был подготовлен в соответствии с результатами голосования членов президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Он должен оптимизировать структуру реестров российского и евразийского ПО, а также облегчить поиск необходимых заказчикам решений, следует из пояснительной записки.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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