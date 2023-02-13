ДНР и ЛНР смогут подключиться к российскому широкополосному интернету

Весной в ДНР и ЛНР может появиться новый оператор широкополосного доступа (ШПД) в интернет. Вопрос обсуждался на совещании по вопросам связи на новых территориях с участием главы Минцифры Максута Шадаева 10 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника встречи.