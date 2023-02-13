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ДНР и ЛНР смогут подключиться к российскому широкополосному интернету

С 1 мая в республиках появится магистральный оператор, который позволит снизить цены
Анна Устинова
Вопрос снижения цены является указанием для ключевых магистральных российских операторов, таких / Алексей Майшев / РИА Новости

Весной в ДНР и ЛНР может появиться новый оператор широкополосного доступа (ШПД) в интернет. Вопрос обсуждался на совещании по вопросам связи на новых территориях с участием главы Минцифры Максута Шадаева 10 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника встречи.

Необходимость создания нового магистрального оператора в ДНР и ЛНР вызвана существующей монополией интернет-канала в Луганске («Лугаком») и Донецке («Углетелеком»), объясняет гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Провайдеры ДНР и ЛНР неоднократно жаловались на высокие наценки на магистральный интернет со стороны исторически работающих на территориях республик операторов «Углетелеком» и «Лугаком», напоминает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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