ДНР и ЛНР смогут подключиться к российскому широкополосному интернету

ДНР и ЛНР смогут подключиться к российскому широкополосному интернетуС 1 мая в республиках появится магистральный оператор, который позволит снизить цены
Весной в ДНР и ЛНР может появиться новый оператор широкополосного доступа (ШПД) в интернет. Вопрос обсуждался на совещании по вопросам связи на новых территориях с участием главы Минцифры Максута Шадаева 10 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника встречи.
Необходимость создания нового магистрального оператора в ДНР и ЛНР вызвана существующей монополией интернет-канала в Луганске («Лугаком») и Донецке («Углетелеком»), объясняет гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Провайдеры ДНР и ЛНР неоднократно жаловались на высокие наценки на магистральный интернет со стороны исторически работающих на территориях республик операторов «Углетелеком» и «Лугаком», напоминает он.
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