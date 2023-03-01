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В ДНР начали подготовку к внедрению СОРМ на сетях связи

Небольшим местным провайдерам придется пользоваться оборудованием магистральных операторов
Анна Устинова
Валентин Спринчак / ТАСС

Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 г. представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на своих сетях. Об этом говорится в письме ведомства операторам ДНР, направленном в середине февраля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили три представителя местных операторов и представитель минсвязи ДНР.

К письму прилагается анкета, в которой компании должны отразить свою готовность к установке технических средств. В частности, компании должны указать виды связи, скорость и емкость каналов, территорию предоставления услуг, количество абонентов, виды оборудования, план внедрения СОРМ и механизм использования (оператор будет самостоятельно устанавливать оборудование СОРМ или присоединится к сети более крупного оператора, у которого оно появится).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных