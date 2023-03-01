В ДНР начали подготовку к внедрению СОРМ на сетях связи

К письму прилагается анкета, в которой компании должны отразить свою готовность к установке технических средств. В частности, компании должны указать виды связи, скорость и емкость каналов, территорию предоставления услуг, количество абонентов, виды оборудования, план внедрения СОРМ и механизм использования (оператор будет самостоятельно устанавливать оборудование СОРМ или присоединится к сети более крупного оператора, у которого оно появится).