В ДНР начали подготовку к внедрению СОРМ на сетях связи

В ДНР начали подготовку к внедрению СОРМ на сетях связиНебольшим местным провайдерам придется пользоваться оборудованием магистральных операторов
Минсвязи ДНР обязало местных операторов связи до конца февраля 2023 г. представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на своих сетях. Об этом говорится в письме ведомства операторам ДНР, направленном в середине февраля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили три представителя местных операторов и представитель минсвязи ДНР.
К письму прилагается анкета, в которой компании должны отразить свою готовность к установке технических средств. В частности, компании должны указать виды связи, скорость и емкость каналов, территорию предоставления услуг, количество абонентов, виды оборудования, план внедрения СОРМ и механизм использования (оператор будет самостоятельно устанавливать оборудование СОРМ или присоединится к сети более крупного оператора, у которого оно появится).