В России все чаще покупают ноутбуки без операционной системы

Корпоративные ноутбуки все активнее покупают без предустановленных операционных систем (ОС): в I квартале 2025 г. доля ноутбуков без ОС в b2b-сегменте выросла до 43%. Годом ранее, в I квартале 2024 г., на ноутбуки без ОС пришелся 31% корпоративных закупок, а в феврале – марте 2021 г. – всего 17%. Такие данные приводит IT-интегратор OCS.