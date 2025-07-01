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В России все чаще покупают ноутбуки без операционной системы

Офисный лэптоп без Windows обходится на 10 000–20 000 рублей дешевле
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Корпоративные ноутбуки все активнее покупают без предустановленных операционных систем (ОС): в I квартале 2025 г. доля ноутбуков без ОС в b2b-сегменте выросла до 43%. Годом ранее, в I квартале 2024 г., на ноутбуки без ОС пришелся 31% корпоративных закупок, а в феврале – марте 2021 г. – всего 17%. Такие данные приводит IT-интегратор OCS.

Всего в I квартале 2025 г. на ноутбуки без ОС во всех сегментах – корпоративном, государственном и массовом – пришлось 44% продаж, или 371 000 устройств, следует из статистики аналитической компании GfK. По данным «Марвел-дистрибуции», на корпоративный сегмент приходится 30–40% от общего объема купленной техники, или 260 000–350 000 ноутбуков.

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