Технологии

Число новых базовых станций 4G за год выросло на 16%

Операторы смогли добиться такой динамики благодаря активному переводу оборудования из сети 3G
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На конец сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 000 базовых станций четвертого поколения (LTE), рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры. По его словам, это на 16% больше, чем было годом ранее. Лидерами по приросту количества таких объектов на тот момент были Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан, Москва и Самарская область. Абсолютные показатели по ним в ведомстве не уточнили.

Крупнейшие операторы мобильной связи заключили форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций с вендорами «Иртея», Yadro и «Булат», в настоящее время часть из них приступили к вводу в эксплуатацию российского оборудования, напомнил представитель Минцифры. Также отечественные базовые станции GSM/LTE активно устанавливаются для устранения цифрового неравенства в рамках программы оказания универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью до 1000 человек, добавил он.

