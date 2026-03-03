Число новых базовых станций 4G за год выросло на 16%

На конец сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 000 базовых станций четвертого поколения (LTE), рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры. По его словам, это на 16% больше, чем было годом ранее. Лидерами по приросту количества таких объектов на тот момент были Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан, Москва и Самарская область. Абсолютные показатели по ним в ведомстве не уточнили.