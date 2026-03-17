Зачем правительство планирует развивать суперкомпьютеры

Без регулятора российские компании не смогут догнать лидеров мирового рейтинга
Ника Сизова
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по развитию высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры 16 марта 2026 г. «Высокопроизводительные вычислительные системы (суперкомпьютеры) – ключевой фактор прогресса практически в любой сфере – от создания новых материалов, систем квантовых вычислений, эффективных лекарств, цифровых двойников изделий и проведения цифровых испытаний до точного прогноза погоды и развития технологий ИИ», – сообщается на сайте правительства.

Расширение собственных суперкомпьютерных возможностей очень важно для повышения конкурентоспособности российских отраслей и укрепления технологического суверенитета страны, отметил Мишустин. В апреле 2025 г. президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания национального суперкомпьютерного центра, писали «Ведомости». В реализации дорожной карты будут принимать участие Минцифры, Минтруд, Минздрав, Минтранс, Минпромторг, координировать работу будет Минобрнауки. Также к работе привлекут госкорпорации и университеты: «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», НИЦ «Курчатовский институт», МГУ и РАН.

