Зачем правительство планирует развивать суперкомпьютеры

Расширение собственных суперкомпьютерных возможностей очень важно для повышения конкурентоспособности российских отраслей и укрепления технологического суверенитета страны, отметил Мишустин. В апреле 2025 г. президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания национального суперкомпьютерного центра, писали «Ведомости». В реализации дорожной карты будут принимать участие Минцифры, Минтруд, Минздрав, Минтранс, Минпромторг, координировать работу будет Минобрнауки. Также к работе привлекут госкорпорации и университеты: «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», НИЦ «Курчатовский институт», МГУ и РАН.