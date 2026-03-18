Большинство компаний используют американский софт для резервного копирования

Большинство компаний используют американский софт для резервного копированияКаждая пятая компания задействует одновременно и отечественные решения
Две трети (почти 70%) российских компаний финтеха, ритейла, IT и нефтегазовой отрасли продолжают использовать иностранные системы резервного копирования (СРК). Такие системы нужны для создания копий данных компаний с целью последующего восстановления в случае потери и/или повреждения. К такому выводу пришли авторы исследования Центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех», с которым ознакомились «Ведомости». Исследование основано на анализе закупочных запросов и опросе 310 компаний.
СРК необходима для защиты критически важных ресурсов компаний, государственных организаций и других структур, отмечает директор департамента «Информационная безопасность» компании «Рексофт» Сергей Бабкин. Это крайне востребованный компонент IT-инфраструктуры, использование которого в России предписано законодательством – требования к обязательной установке СРК содержатся в 239-м приказе ФСТЭК, который регулирует безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры, отмечает эксперт.