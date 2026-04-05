Ничего человеческого: робокурьеры, по некоторым подсчетам, дешевле обычных

Ничего человеческого: робокурьеры, по некоторым подсчетам, дешевле обычныхМашина в теории может быть выгоднее при стабильном потоке заказов в многоэтажных районах
Затраты на курьера-человека могут оказаться в шесть раз выше в сравнении с робокурьером. Сейчас доставка посылки в 3 кг на 1 км курьером-человеком стоит 132 руб., тогда как робокурьером составила бы 23 руб. Во всяком случае, такие подсчеты сделал Институт робототехнических систем, образованный в декабре 2025 г. в НИУ ВШЭ в партнерстве с компанией «Эфко» (презентация результатов прошла на фестивале робототехники НИУ ВШЭ 3 апреля).
По подсчетам института, операционные затраты на доставку курьерами из даркстора составляют 303 руб. при среднем чеке в 1100 руб., дронами – 250 руб., робокурьером – 142 руб. В качестве роботов-доставщиков институт рассматривал антропоморфных роботов. По расчетам института, себестоимость такого робота составляет в среднем 1,8 млн руб., из которых самой капиталоемкой частью являются две кисти рук – 825 000 руб.
Также институт провел опрос среди пользователей о том, чего они ждут от доставки. 78% опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы робот-доставщик походил на человека. 83% респондентов сообщили, что заказывают доставку до двери квартиры, а 17% сообщили, что сами ходят в пункты выдачи заказов (ПВЗ).
В январе «Ведомости» со ссылкой на исследование Совкомбанка сообщали, что уже сейчас затраты на годовое содержание ровера оказываются на 49–66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учета стоимости закупки устройства). Согласно расчетам банка, содержание одного ровера составляет 295 000 руб. в год. Из этой суммы 58% приходится на замену комплектующих и ремонт, 42% – на зарплаты оператору и инженеру. Зарплата курьерам-людям в Москве и Санкт-Петербурге составляет 878 000 руб. в год, в малом городе – 574 000 руб., подсчитали аналитики Совкомбанка.
По статистике SuperJob, в 2025 г. ежемесячная средняя зарплата пешего курьера (курьера на самокате или велосипеде) в Москве составляла 90 000 руб., максимальная – 150 000. Для сравнения: в Уфе пеший курьер может получать в среднем 57 000 руб. в месяц, а его максимальный заработок может достигать 95 000 руб. в месяц. По данным рекрутинговой платформы, вакансий служб доставки в целом в 2025 г. по сравнению с 2024 г. стало меньше на 11%, а число резюме выросло на 12%.
По данным Rusprofile, на конец сентября 2025 г. в России было зарегистрировано 16 100 компаний, специализирующихся на предоставлении курьерских услуг. Год к году показатель вырос на 16%. Согласно Росстату, объем оказанных населению курьерских услуг в январе – сентябре 2025 г. составил 49,8 млрд руб. Год к году показатель увеличился на 26,74%, писал «Коммерсантъ». Опрошенные эксперты связывали рост рынка курьерской доставки с развитием электронной коммерции, в первую очередь в категории продуктов питания. По предварительной оценке Data Insight, рынок e-grocery в 2025 г. вырос на 33% до 1,6 трлн руб.
Пока препятствиями для повсеместной роботизированной доставки могут быть вандализм, поломки, ограниченная проходимость зимой и по плохим дорогам, непредсказуемость реакции со стороны детей, животных, сложности с получением заказа от робота, отсутствие регламентов перемещения роботов по тротуарам и правил их взаимодействия с пешеходами, перечисляет руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В доставке грузов и на тяжелых производствах антропоморфные роботы станут незаменимыми, уверен гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Такое устройство также можно использовать на складах для перемещения небольших грузов и выполнения повторяющихся задач. Робот будет интересен крупным компаниям вроде «Яндекс Лавки», Wildberries, Ozon и X5 Group и прочим крупным логистическим операторам и предприятиям со складами, считает он. Это позволит снизить себестоимость рабочих процессов и исключить человеческий фактор, переложив риски с людей на роботов.
Самая большая проблема использования роботов в доставке заключается в проходимости роботов в городских условиях, отмечает управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян. Частично функционал берут на себя роверы, а их вариации в форме робособак могут подниматься по ступеням. В условиях мегаполиса также естественной может быть доставка дронами, добавляет он. По мнению эксперта, использовать антропоморфного робота, у которого центр тяжести находится сильно выше и он перемещается на двух ногах, несколько избыточно для работы в городских условиях и доставки груза до потребителя в квартиру.
Антропоморфный робот применим в качестве домашнего помощника, а также на вредных производствах, где задействовать человеческий ресурс может быть нерационально или опасно. Действительно, целесообразно использование антропоморфного робота в замкнутом контуре на территории конкретного ЖК, бизнес-центра или промышленного предприятия, но при условии, что робот будет неприхотлив и достаточно дешев в обслуживании, продолжает Амирян. Хотя озвученная разработчиком цена не кажется завышенной и рыночные экземпляры находятся в этом же диапазоне – $10 000–20 000, делает оговорку он. Цена в 2 млн руб. выглядит конкурентной, что достаточно дешево, подтверждает Аверьянов.
Робот может быть выгоднее курьера при стабильном большом потоке заказов в многоэтажных районах, отмечает Аверьянов. Экономия пойдет за счет круглосуточной работы без зарплаты и социальных выплат. Поэтому эксперт видит в проекте перспективу, особенно если получится наладить надежное серийное производство, а качество реализации на хорошем уровне.
В целом же у людей не возникнет никаких проблем с тем, чтобы получать доставку от антропоморфного робота или взаимодействовать с машиной как с помощником, полагает Амирян. Хотя «поголовных» покупок ждать в ближайшей перспективе не стоит. Стоит уделить внимание проверке безопасности роботов при взаимодействии с их людьми, поскольку возможные несчастные случаи могут повысить градус напряжения в обществе относительно и люди не захотят взаимодействовать с машинами в городской среде, предупреждает он.