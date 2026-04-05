Ничего человеческого: робокурьеры, по некоторым подсчетам, дешевле обычных

Самая большая проблема использования роботов в доставке заключается в проходимости роботов в городских условиях, отмечает управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян. Частично функционал берут на себя роверы, а их вариации в форме робособак могут подниматься по ступеням. В условиях мегаполиса также естественной может быть доставка дронами, добавляет он. По мнению эксперта, использовать антропоморфного робота, у которого центр тяжести находится сильно выше и он перемещается на двух ногах, несколько избыточно для работы в городских условиях и доставки груза до потребителя в квартиру.