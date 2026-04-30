Юрий Максимов покинет совет директоров Positive Technologies

При этом Максимов по-прежнему остается бенефициарным владельцем компании
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Сооснователь Positive Technologies и миллиардер Юрий Максимов выйдет из совета директоров компании, в который вступил в 2021 г. после того, как покинул пост генерального директора. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена.

«Наступил момент, когда я оставляю последнюю корпоративную роль в «Позитиве». Я перестал быть генеральным директором более пяти лет назад. За это время бизнес «Позитива» вырос более чем в шесть раз. Все это было моей целью, к которой я шел много лет – сделать так, чтобы дело, в которое я вложил огромную часть себя, росло и эволюционировало без меня», – прокомментировал «Ведомостям» Максимов.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», на 2022 г. Максимову принадлежит 51,88% акций холдинга «Группа Позитив» (ПАО «Группа Позитив», головная компания Positive Technologies). В финансовой отчетности за 2025 г. говорится, что Максимов остался бенефициарным владельцем юрлица. Представитель бизнесмена уточнил, что с его уходом из СД «все остается без изменений», а сам Максимов сосредоточится на фонде «Сайберус» и личных проектах.

Российская компания Positive Technologies, занимающаяся разработкой продуктов и сервисов в области кибербезопасности, была основана Дмитрием и Юрием Максимовыми и Евгением Киреевым в 2002 г. С 2007 по 2021 гг. Юрий Максимов был генеральным директором компании. С момента выхода компании на Московскую биржу в декабре 2021 г. и до 2023 г. он возглавлял Совет директоров.

По итогам 2025 г. выручка «Группы Позитив» по МСФО выросла на 26% до 30,9 млрд руб, а чистая прибыль удвоилась, составив 7,3 млрд руб.

В 2022 г. Максимов создал Фонд «Сайберус», который занимается инвестициями в компании в сфере кибербезопасности, созданием отдельных проектов для развития индустрии ИБ, а также формированием экспортного предложения в сфере кибербезопасности на глобальном рынке. Среди активов фонда – компания в сфере кибербезопасности F6, проекты «Кибердом», «Кибериспытание», CyberED и CyberOK и др.

