Главная / Технологии /

«Байкал электроникс» может выйти на IPO в течение двух лет

Но для этого компании необходимо нарастить миллиардную выручку
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разработчик процессоров «Байкал электроникс» рассматривает возможность выхода на IPO в 2027–2028 гг. Об этом «Ведомостям» рассказал акционер компании Илья Сивцев. «Байкал» должен повторить судьбу «Группы Астра», – заявил он. IPO нам понравилось с точки зрения мотивации персонала, маркетинга, подтверждения серьезности намерений инвесторам и фондирования».

Сивцев также подчеркнул, что пока публичность – «неоднозначная история для «Байкал электроникса». По его словам, компания столкнулась с серьезными проблемами из-за санкционного давления в 2022 г., но справилась с ними и продолжает развиваться, разрабатывать чипы, расширять продуктовую линейку. «Нельзя сказать, что их финансовые результаты сейчас какие-то выдающиеся. Но позитивное движение есть», – резюмировал акционер.

