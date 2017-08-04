В Копенгагене произошел масштабный сбой в работе IT-систем больниц

В Копенгагене в пятницу произошел масштабный сбой в информационных системах больниц столичного региона. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на информационное агентство Ritzau. В чем именно выразился сбой, агентство не уточнило. Затем микроблог администрации региона сообщил, что систему удалось вновь запустить. Сбой был вызван ошибкой, случившейся «в стандартном процессе центрального компонента сети».

В мае в Великобритании возникли проблемы в работе информационной сети национальной системы здравоохранения. Причиной стала атака вируса-вымогателя WannaCry.