В Москве произошел сбой с оплатой парковки через sms-сообщение

Оплатить парковку и пополнить парковочный счет в Москве с помощью sms-сообщений временно невозможно. Услуга недоступна из-за сбоя, передает ТАСС со ссылкой на Московский паркинг.

«С 19.00 мск 4 августа временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через sms-сообщения», - говорится на сайте службы. Причины сбоя неизвестны. Когда работа сервиса будет восстановлена, также неясно.

Однако услуга по оплате парковки доступна через приложение «Парковки Москвы», в личном кабинете на сайте паркинга, а также через паркоматы.