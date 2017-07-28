Власти Москвы пока не планируют ввести платный въезд в центр города

Мэрия Москвы сейчас не планирует вводить платный въезд в центр города. « Этот вопрос является пока неактуальным для нас», - сказал ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, отвечая на вопрос, может ли Москва последовать примеру Лондона в этом отношении. Он дал интервью агентству после круглого стола «Москва - Лондон: зелёные города». Чиновник отметил, что для улучшения экологической ситуации в Москве «есть платные парковки, ограничения по движению для грузовиков и автобусов, в том числе по экологическим классам двигателя».

«Мы уменьшили пространство для автомобилистов, сделали город более доступным для пешеходов. Жители стали меньше ездить на своих машинах в центр, и это серьезно повлияло на улучшение качества воздуха в центральной части города. Мы контролируем качество топлива - это тоже очень важная составляющая. В России введены технические регламенты по двигателям внутреннего сгорания, то есть они должны быть не ниже "Евро-4", "Евро-5", что впоследствии приведет к смене автопарка и даст положительный эффект», - заявил Кульбачевский.

Он напомнил, что городской департамент транспорта объявил о разработке новых стимулирующих мер для владельцев машин с электродвигателем. «Пожалуй, главный стимул для их приобретения - это бесплатная парковка в центре города», - считает Кульбачевский. По его словам, власти планируют создать специальные парковочные места для электромобилей с подзарядными станциями, чтобы поставить их владельцев в более выгодные условия. Всего в городе 1000 электромобилей, «бума пока не наступило», но электрозарядная система в городе создается.

По словам чиновника, город в будущем откажется от складирования мусора на свалках в пользу его глубокой переработки. «Сейчас около 10% полезных фракций мы выбираем, 90% отправляется на полигон либо на мусоросжигательный завод», - добавил он.

Также Кульбачевский рассказал, что Москва перенимает опыт Лондона и других крупных городов Европы в решении экологических проблем и что качество воздуха в Москве улучшается и уже сопоставимо с лондонским.