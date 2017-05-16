Собянин снова заявил об отсутствии планов сделать платный въезд в центр Москвы

Власти Москвы не будут вводить плату за въезд в центр города, заявил мэр Сергей Собянин в программе «России 24» «В рабочий полдень». «Во всем мире единственным рецептом регулирования объема потока является либо платный въезд, либо платная парковка, либо то и другое, – цитирует его "Интерфакс". – Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать, но мы регулируем объем парковочного пространства и ценовые параметры для того, чтобы было комфортно самим автомобилистам, потому что, когда проехать невозможно, припарковаться невозможно».

По оценке градоначальника, введение платных парковок значительно улучшило транспортную ситуацию в столице. Тарифы на парковку зависят от загруженности улицы, напомнил он. «Если парковка не загружена, плата минимальна. Если парковка загружена на 100%, мы вынуждены поднимать плату за нее, потому что 20–30% от количества парковочных мест должно быть свободно», – сказал Собянин.

В середине марта 2016 г. департамент транспорта Москвы напоминал «Ведомостям» об отсутствии планов введения платы за въезд в центр. «Возможности интеллектуальной транспортной системы и парковок для регулирования трафика еще не исчерпаны, поэтому платный въезд городские власти не обсуждают», – говорили чиновники. Между тем в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о праве регионов вводить такую плату за въезд в исторические центры городов. Эти поправки – инициатива Москвы, они подготовлены депутатами от этого субъекта, говорил «Ведомостям» источник, близкий к руководству Госдумы.