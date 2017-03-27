В Кремле не поддержали законопроект о платном въезде

Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента не рекомендовало Госдуме принимать в нынешней редакции законопроект «Об организации дорожного движения в РФ…», который в том числе позволяет региональным властям временно ограничивать движение автомобилей по дорогам путем взимания платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв ГПУ.

«Законопроект требует доработки в целях устранения всех отмеченных недостатков и в представленной редакции не может быть рекомендован Госдуме для принятия во втором чтении», – говорится в документе. Эксперты отметили «коррупциогенный» потенциал в нынешней редакции законопроекта. Документ не предусматривает «определение эффективности организации дорожного движения, в связи с чем представляется затруднительным сделать вывод относительно обоснованности введения временного ограничения посредством взимания платы», – говорится в отзыве ГПУ.

Отдельные положения законопроекта прописаны в общем виде и «предоставляют органам государственной власти субъектов РФ право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению», указывается в документе. «Данный подход обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке», – считают в администрации президента.