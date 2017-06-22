Главный архитектор Москвы: москвичей не получилось отучить от личных машин

Отказ москвичей от активного использования личного автотранспорта в ближайшее время маловероятен, заявил в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на конференции «Комфортный город. Нормы и правила».

«Есть накопленный опыт - мы родом из времен, когда машина являлась роскошью. Это серьезная психологическая привязка. Плюс к этому, ходить пешком или ездить на велосипеде москвичи в силу климата не готовы. Мы видим все-таки неизбежность ухода в транзитноориентированное планирование, то есть активное использование общественного транспорта, активное развитие такси», - сказал главный архитектор Москвы. Кузнецов добавил, что отказ от личного транспорта будет происходить постепенно в рамках «переходного планирования».

«Мы понимаем, что через колено сломать установки не получится. В рамках развития города нужно постепенно менять свои взгляды, не нужно людей шокировать. Поэтому сегодня мы закладываем возможность парковки на бесплатной и платной основе в силу того, что люди привыкли пользоваться своим транспортом», - сказал он. Кузнецов добавил, что «проблема нехватки цивилизованных парковок в городе в том числе связана с тем, что нет нормативов».

«Все, что мы видим, - импровизированное рисование машино-мест, профиль улиц это не предусматривал. Нормальное рассредоточенное расположение машин в профиле улиц и относительно небольшое количество платных парковок - та промежуточная база, которую мы сегодня видим как следующий шаг развития», - подчеркнул главный архитектор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что введение платных парковок значительно улучшило ситуацию в движении на дорогах города, и обещал, что плата за въезд в центр вводиться не будет. «Во всем мире единственным рецептом регулирования объема потока является либо платный въезд, либо платная парковка, либо то и другое. Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать, но мы регулируем объем парковочного пространства и ценовые параметры для того, чтобы было комфортно самим автомобилистам. Потому что когда проехать невозможно, то и припарковаться невозможно», - уверен Собянин.