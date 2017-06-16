Чем ценны пятиэтажки

Меня «реновация» зацепила впервые в 1968 г. Тогда всех, кому повезло – или нет – проживать на территории будущего спорткомплекса «Олимпийский», переселили в Медведково. Жили на пр-те Мира – уехали в чистое поле на севере столицы, зато взамен маленького деревянного дома мы получили квартиру со всеми удобствами.

В Черемушки или Измайлово москвичи переезжали из центра, из переулков вокруг Тверской, с Трубной, с Патриарших – но из полуподвалов, из комнатушек без удобств, с окошком под потолком. Эти пятиэтажки – символ эпохи, поэтому как минимум некоторые достойны того, чтобы избежать сноса. Про дома в Черемушках Шостакович написал оперетту «Москва, Черемушки». Именно пятиэтажки формируют городскую среду во многих московских районах. Таких дворов с большими деревьями уже не будет в современных жилых комплексах – масштаб не тот.

Кирпичные пятиэтажные дома зачастую куда комфортабельнее, чем более поздние панельные многоэтажки. Таких домов много по всем районам хрущевской застройки, типичные представители – краснокирпичные строения в районе ул. Гарибальди, квартал на ул. Строителей, 5, корп. 1–5, часть из которых предварительно внесена в городскую программу реновации, несмотря на многочисленные обращения жильцов к властям в защиту своих домов. В то же время масса более ранних построек, часто находящихся в аварийном состоянии, в программу реновации не была внесена.

И совершенно точно нужно сохранять возведенные по индивидуальным проектам дома, в том числе поздние сталинки. В таких домах – они есть в Лефортове, по Золоторожскому проезду, в Люблине, на Ставропольской – высокие потолки, просторные кухни, изолированные комнаты и большие санузлы. Сейчас высота потолков ни в одном законопроекте не учитывается как значимый параметр при предоставлении равноценного жилья. А ведь это объем воздуха в помещении да и просто отсутствие ощущения потолка на голове.

Действительно, часть домов той эпохи капремонт уже не спасет. До 1958–1959 гг. разрешалось строить со смешанными перекрытиями, многие объекты уже исчерпали ресурс прочности. Но необходимо обследовать каждое такое строение и только по результатам принимать решение о том, будет ли здание отремонтировано или все же его придется сносить.

Сейчас одна из бед столицы – безумное количество автомобилей, которые негде ставить. К сожалению, проект «Народный гараж» не оправдал возложенных надежд, парковка во многих районах стала платной. Поэтому подземные паркинги (а сейчас это примета дорогого ЖК) во всех новых домах должны быть обязательными. Только убрав автомобили под землю, мы сможем освободить территорию для людей. Остается надеяться, что в новых кварталах это будет сделано.